Беда сплачивает. Последствия циклона сахалинцы ликвидируют всем миром

Принято решение о привлечении возможностей военных для ликвидации последствий снежной стихии. Старожилы помнят, конечно, что подобная практика была и в советское время. Когда стихия оказывалась чересчур мощной и гражданскими силами с ней было не совладать, на подмогу приходили военные. А вообще объединяли свои потенциалы все предприятия из разных отраслей, имеющие в своем распоряжении бульдозеры, трактора и прочую технику.

На сей раз о принятом решении стало известно на заседании региональной КЧС. Глава региона Валерий Лимаренко проинформировал, что личный состав поможет с расчисткой от снежных заносов социально важных объектов – детских садов, медицинских учреждений…

При этом задачей номер один остается налаживание работы транспорта. Использовать тяжелую военную технику в городе нецелесообразно, но для расчистки межмуниципальных дорог – в самый раз.

Мэр областного центра Сергей Надсадин заверил, что в целом улично-дорожная сеть в Южно-Сахалинске «пробита», все основные магистрали работают. Ночью на расчистке города трудились почти 100 человек, 324 единицы техники. Сейчас все силы сосредоточены на поддержании в проезжем состоянии уже расчищенных дорог. Особое внимание — проездам к детским садам, больницам, поликлиникам.

В черте областного центра действует три стационарных пункта обогрева. Все попавшие в сложную ситуацию круглосуточно могут обратиться в центр народной культуры «Радуга» в Новоалександровске, комплекс «Генерал» на повороте на Охотскую трассу, а также в пункт в Весточке.

Автобус повышенной проходимости

Многие горожане 13 января жаловались на то, что не могли добраться во второй половине дня домой из центра города в планировочные районы Новоалександровск и Луговое. Автобусы довозили их лишь до улицы Украинской, а дальше каждый добирался против ветра несколько километров как мог.

Одни пытались остановить редкую попутку, другие готовы были заплатить большие деньги «левакам», нелегальным таксистам, а третьи просто продолжали путь пешком, рискуя здоровьем и жизнью. Очевидно, тревожные сигналы были услышан: вечером 14 января для доставки горожан в Луговое и Ново-Александровск решено пустить два дежурных автобуса повышенной проходимости. Оба автобуса идут в один конец — до Новоалександровска.

Сахалинские энергетики, несмотря на то, что у самих забот хватает, по мере возможности стараются помочь островитянам, живущим в отдаленных населенных пунктах. О таком примере сообщила пресс-служба ПАО«Сахалинэнерго».

Электромонтеры Долинского сетевого района на автомобиле «Урал», предоставленном районной администрацией, выехали в села Советское и Взморье для работы по заявкам по линиям низкого класса напряжения. Помимо инструментов и энергооборудования энергетики привезли в населенные пункты продукты и товары первой необходимости.

Беда одна не ходит

Штормящее море внесло свою лепту в затруднение работы транспорта. В Долинском районе, между селами Взморье и Фирсово, морские волны подмыли основание и разрушили дорожное покрытие на участке в несколько сот метров.

В Невельске произошел крупный пожар, жертвой которого стал оздоровительный комплекс «Дельфин» площадью 700 квадратных метров. К моменту прибытия на место пожарных, комплекс полыхал по всей площади. На тушении задействовали 12 огнеборцев и четыре единицы специальной техники.

Работу пожарных затрудняли сложные погодные условия. «Дельфин» включал в свой состав бассейн, сауну и мини-гостиницы. По некоторым данным, до пожара комплекс не работал и посетителей в нем не было.

У соседей

Этот же циклон натворил бед в Японии. Национальное общественное телевидение сообщило о гибели как минимум 4 человек на острове Хоккайдо. Они попали под завалы или получили смертельные травмы во время работ по уборке снега. К слову, на Хоккайдо на время прохождения циклона отменили более 60 авиарейсов. Сотни пассажиров ночевали в аэропортах, метели парализовали движение наземного транспорта.

Синоптики проинформировали о том, что 16-17 января в наших широтах может побывать еще один циклон. Он сам по себе неглубокий, к тому же не коснется своим крылом Сахалина, проследует мимо Курил в Тихий океан.

Николай ПИТЕРСКИЙ.