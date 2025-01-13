Бегом марш!

В Южном в последнее время сделали новые остановки автобусов, они появились, в основном, около лечебных учреждений и школ. Почти все оправданно. Лично у меня недоумение вызывают две на улице Ленина: около Дома быта и ул. Институтской. Там, вроде бы, никаких социальных объектов нет, но одну остановку от другой теперь отделяют буквально два дома.

Спасибо властям, что побеспокоились о детях и пожилых людях. Однако, тот комфорт, что дают дополнительные остановки, частично «съедается» на пешеходных переходах.

Возьмём для примера переход около центральной поликлиники (ул. Комсомольская, 200). Дорогу там расширили до четырёх полос, а светофор для пешеходов горит всего 17 секунд. Здоровый человек еле успевает перейти на другую сторону, а ведь в поликлинику приезжают и приходят чаще всего больные, немощные, много людей с палочками. Как им перейти дорогу от поликлиники или к ней за очень короткое время?

Часто автотранспорт задерживается на перекрестке, чтобы пропустить пожилых. Иногда и пожилые останавливаются на полдороге, тем более есть такая возможность, чтобы перейти её в два приёма. Это «островок безопасности». Разве нельзя около социальных объектов вроде полклиники сделать пешеходный переход менее нервным и опасным?

Олег МЕНЯЙЛО, г. Южно-Сахалинск.