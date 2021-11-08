Бегом от инфекции. Медицинская защитная маска – полезный атрибут

Не понимаю таких людей, которые категорически отказываются носить маску. Находят для этого самые разные отговорки, заявляя, что даже готовы пойти на самоограничения – не ездить в автобусах, не ходить в торговые центры, вообще сидеть дома, отгородившись от окружающего мира.

Конечно, это дело выбора каждого. Я, например, предпочитаю в людных местах носить маску. К такому решению пришел сознательно. Вспомним, как у нас в области начиналась кампания по противостоянию коронавирусу. Ввели жесткие меры, призывали к максимальной самоизоляции. Всем настоятельно рекомендовали такие меры самозащиты, как ношение масок, соблюдение социальной дистанции, обработка рук спецсредствами… Поначалу в достаточном количестве на Сахалине и масок-то не было, некоторые предприятия заказывали их у разных производителей для того, чтобы защитить работников от ковидной инфекции…

Позже наладились централизованные поставки, стандартные бело-голубые маски появились в свободной продаже. Но и тогда было немало противников их ношения. Как-то раз в автобусе довелось наблюдать такую сценку: один из пассажиров, молодой человек, чуть ли не с кулаками кинулся на настойчивого кондуктора, который законно требовал от него надеть маску. Парень вышел из автобуса на ближайшей остановке, но предпочел требование не выполнять…

На самом деле ничего зазорного в ношении маски нет. Человек в ней оберегает себя и от опасной инфекции, и от упреков со стороны окружающих, и от претензий со стороны разных проверяющих. Но главное – есть эффект. Весной и осенью 2020-го, помнится, я, не имевший прививки от гриппа, благополучно миновал простудные сезоны, не кашлял и не температурил. Убежден, что защита сработала.

Некоторые «умники» настаивают: размеры вируса настолько маленькие, что маска от них не защитит, вирусы свободно проскочат между волокнами и попадут в органы дыхания человека. Но они не учитывают, что эти вирусы распространяются воздушно-капельным путем. Капельки влаги, начиненные вирусами, образуются и разлетаются на приличное расстояние при кашле, чихании больного человека. Вот от этих капель маска защищает эффективно. Поэтому-то после одноразового использования маску нужно утилизировать.

Между прочим, наука пришла к тем же выводам. «Известия» в ноябре 2020 года опубликовали заметку «Пандемия COVID-19 резко уменьшила заболеваемость гриппом». Олег Батищев, доцент кафедр биофизики и физики живых систем МФТИ, сообщил, что грипп, как и коронавирус, относится к респираторным вирусам, и потому меры, принимаемые для борьбы с COVID-19 (масочный режим, социальное дистанцирование, отмена массовых мероприятий и т. п.), очевидным образом сказались и на снижении числа случаев инфицирования гриппом. Об этом же говорят и результаты исследований, проведенных в то время в США.

Сергей ВЛАДИМИРОВ, г. Южно-Сахалинск.

Справка

По официальным данным на 7 ноября, в области за минувшие сутки заболели коронавирусом 110 человек. Всего проходят лечение 694 человека, из них 397 – в стационаре. С начала пандемии зарегистрировано 386 умерших.

Коллективный иммунитет в среднем по области составляет 61,2 процента. Для победы над пандемией он должен составлять 80 процентов. Всего привито первым компонентом 198 912 человек. Для формирования коллективного иммунитета нужно привиться еще 76 747 жителям региона.

К слову

В холодное время года людям, носящим очки, бывает проблематично носить защитную маску: стекла очков быстро запотевают. Есть простой и эффективный способ, которым я пользуюсь. Нужно снять очки, надеть маску таким образом, чтобы она закрывала рот и нос. Причем желательно, чтобы верхний ее край располагался повыше к переносице.

Затем сверху водружаются очки. Они прижмут верхний край маски плотнее к носу, и выдыхаемый влажный воздух не будет попадать на стекла очков.