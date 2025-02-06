Белки из музейного сквера привлекают новых посетителей

Неожиданная встреча произошла в разгар снежного циклона в Южно-Сахалинске: в объектив камеры журналиста, фотографировавшего живописные снежные окрестности областного краеведческого музея, попала белка. Симпатяга деловито обследовала кроны деревьев музейного сквера в поисках древесных почек, абсолютно не обращая внимания ни на кого. Откуда же здесь эта очаровательная достопримечательность?

– Это – загадка. Возможно, перебежала из парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина, – говорит Сергей Данилов, научный сотрудник естественнонаучного отдела областного краеведческого музея. – У нас на прилегающей территории проживает как минимум три белки, у одной из них нет правого уха. Может быть, она пострадала от кошек или потеряла ухо в конкурентной борьбе с сородичами. Такое тоже бывает.

Впрочем, для белки это не критично, она себя неплохо чувствует. Зверьков не пугает шум с ближайшей стройки, где возводят сейчас студенческий кампус. Видимо, уже привыкли.

На одной из аллей музейной территории установлена большая кормушка из пластиковой пятилитровой бутылки. Посетители оставляют в ней корм для птиц и белок. Иногда даже приносят орешки кешью.

Кстати, кормить этих симпатичных грызунов лучше нежареными семечками подсолнечника или грецкими орехами. Можно также использовать специальные кормовые смеси для грызунов, они есть в продаже в специализированных магазинах.

Уживаются ли белки с замечательной кошкой Люсей, получившей прописку в музее? Уже не первый год она охраняет обширные музейные фонды от посягательств серых грызунов. У Люси большой фронт работ, поэтому она скорее кабинетный работник. У неё просто нет времени заниматься наблюдениями за окрестностями музея. Вообще-то, конечно, встречи кошек с грызунами ничего хорошего последним не сулят. Но в нашем случае пути животных не пересекаются.

Ну и кроме того, Люся – всеобщая любимица, она обласкана музейными работниками и совсем не страдает от недостатка питания. Как говорится, кормёжка у нее «на убой», и охотиться на белок никакого желания у нее не возникает.

К слову

Белок, обитающих на Сахалине и в некоторых других дальневосточных регионах, наука относит в особому подвиду, который так и называется сахалинская белка. Зимняя шубка у этих грызунов пышная, серебристая, а шикарный хвост и уши – чёрные.

Семён РЕЧКИН.

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