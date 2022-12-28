Белла – моя плюшевая подруга. Восточный символ года наслаждается домашней идиллией

В преддверии нового 2023 года (по восточному календарю году Кролика) в магазинах выставлены к продаже на любой цвет и вкус «ушастые» сувениры, талисманы. Я, конечно, тоже выбираю сувениры родственникам и друзьям на подарки, но мой главный талисман живет у меня дома.

Итак, давайте знакомиться – Белла, плюшевый черный кролик породы рекс. Два года назад я выбрала маленького крольчонка в семье наших друзей. Пушистый комочек оказался с характером, показывал когти и пытался меня цапнуть. Но, как оказалось, это было только начало…

Когда Белла подросла, ее своенравный характер все более давал о себе знать: она стала охранять свою территорию (лоджию), громко топать задними лапками и даже рычать и кусаться, если ей что-то не нравилось. Летом, когда мы жили на даче, с ней не связывался даже грозный петух, которого я со своей подругой остерегалась, так как он старался неожиданно напасть и клюнуть. От Беллы петух держался подальше, когда та выходила гулять.

Но, несмотря на свой суровый характер, Белла бывает ласковой и нежной, тогда она готова часами лежать на диване и нежиться от удовольствия, как кошка или бегать за мной, как собачонка и даже катать по полу мяч.

Моя крольчиха очень любопытная и любит все проверять и наводить свой порядок, а точнее, беспорядок. Самое любимое ее место – это моя кровать, на которую она всегда норовит запрыгнуть, свернуть в трубочку одеяло и скинуть мои игрушки. А когда я ее выгоняю, она в ответ злится и ворчит. Нравятся Белле просмотры фильмов, когда мы собираемся семьей. Она в такие моменты всегда рядом и лежит, наслаждаясь домашней идиллией.

Белла для меня настоящая подруга. Бывает, приду со школы уставшая или расстроенная, с ней посижу, поглажу и успокаиваюсь. А когда я болею, мама ей говорит: «Белла, иди лечи Софью, пожалей ее», и она начинает прыгать рядом.

Мой кролик очень красивый и ухоженный, с грациозной осанкой и блестящей шерсткой. Я люблю своего питомца и забочусь о нем. Убираю, кормлю, знаю его вкусовые предпочтения. У Беллы есть свой лечащий врач-ветеринар, к которому мы ходим на прививки и осмотры.

А в новогоднюю ночь под елочкой Беллу будет ждать подарок, а она для меня – тоже подарок, как самый главный талисман в будущем году.

Софья НОВИЧИХИНА, ученица 6-го класса.