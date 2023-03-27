Белоснежные на бирюзовом. На юге Сахалина замечены лебеди, верные вестники весны

Наш постоянный консультант биолог-охотовед Андрей Здориков наблюдал белоснежных птиц, глядя в иллюминатор самолета, на котором возвращался домой с материка:

– Самолет перед посадкой развернулся над Анивским заливом. При ярком солнце можно было отлично видеть места, где традиционно останавливаются прилетающие водоплавающие, в том числе лебеди. Поверхность бухты Лососей 20 марта была покрыта колотым льдом. Первая речка постепенно вскрывалась от ледяного покрова. Для птиц здесь еще не самые подходящие условия. А в прибрежной акватории залива – то что нужно. Здесь отдыхала стая из десятка лебедей. Белоснежные птицы, бирюза моря – красота необыкновенная!

Могу сказать определенно, что эти птицы прилетели из Японии не вчера, они держатся у побережья юга острова уже как минимум неделю, просто на глаза человеку редко попадаются. На время прохождения недавнего циклона они перемещались к мысу Крильон, а затем вернулись.

О сроках. В прошлом году начало весеннего перелета пришлось на 12 – 14 марта, когда были замечены лебединые гонцы. На сей раз все происходит примерно по этому же графику. У лебедей весной и осенью миграции над Сахалином проходят по трем маршрутам: над центральной частью острова, над восточным и над западным побережьями. Нескольких птиц видели в Невельском районе.

Сейчас прилетели ле­бе­ди-кликуны, они занесены в региональную Красную книгу. К середине апреля прилетят малые тундровые лебеди, этот вид занесен в Красные книги РФ и региона. Они мельче кликунов, имеют другую окраску клюва и обладают более высоким, «крикливым» голосом. В больших общих лебединых стаях встречается также американский лебедь, чьи места гнездования находятся на Аляске и на Чукотке. Совсем редко встречается также американский трубач. Это самый крупный лебедь в мире. На всех лебедей охота запрещена.

Бухта Лососей и озеро Большое Буссе, что в Корсаковском районе, считаются главными точками концентрации прилетающих птиц, а также отправными точками для продолжения перелета. Нужно слышать, какой стоит гвалт от сотен птиц, собравшихся вместе в начале-середине апреля! В это время стаи уже начинают отправляться на север. С 1 мая, когда открывается весенняя любительская охота на водоплавающую дичь, с первыми же выстрелами улетают последние табуны.

Весенний перелет начался или начнется в ближайшее время и у других птиц. Черный коршун, который обычно прибывает на юг острова одновременно с лебедями, в этом году прилетел раньше, примерно 2 марта. Тогда же на глаза наблюдателям над рекой Сусуя попался первый гусь-гуменник. Следом прилетят белые цапли – малая и средняя. Ориентировочно в последние дни марта ожидается прибытие первых трясогузок. Словом, с каждым днем весна в природе все больше вступает в свои права.

Семен РЕЧКИН.