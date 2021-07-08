Белый как снег, твердый как металл, тонкий как бумага. Мини-выставка советского фарфора

Областной краеведческий музей достал из своих хранилищ уникальные изделия Ленинградского фарфорового завода и организовал мини-выставку.

Экспозиция сопровождается исторической справкой, подготовленной сотрудником музея В. Колеговым.

Зрители узнают, что первыми фарфор смогли получить китайские мастера в VI – VII веках. Его белый цвет сравнивали со снегом, твердость с металлом, а тонкость с бумагой. Рецепт приготовления держали в секрете.

В Европе химическую формулу фарфорового теста получили немецкие ученые в 1710 году. В Дрездене открылась первая мануфактура.

В России строительство Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге началось в 1744 году. Поначалу фарфоровая посуда и фигурки были грубыми, не издавали характерного звона. В 1752-м молодой талантливый ученый Дмитрий Виноградов предложил свой рецепт сырья. Изделия из него не уступали заграничным по эстетике и качеству.

В 1920-е годы завод, переименованный в Ленинградский фарфоровый, заработал в полную силу. Кроме него производством фарфора в Советском Союзе занимались почти 300 фабрик.

С началом Великой Отечественной войны выпуск фарфоровых статуэток и посуды прекратился. Возрождаться отрасль начала в 1950-х. Заводы производили посуду и реалистичные фигурки рабочих, пионеров, спортсменов, балерин и др.

В 1990-е годы многие предприятия стали банкротами и закрылись.

Сегодня интерес к советскому фарфору сохранился и на постсоветском пространстве, и за рубежом.

На выставке представлены фигурки, изготовленные во второй половине ХХ века. А также клейма Дулевского фарфорового завода с 1918 по 1964 год.

Людмила БЕРКОВИЧ.