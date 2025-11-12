Берегись, барабуля. Корейский окунь угрожает экосистеме Черного  моря

Завезенный с Дальнего Востока корейский окунь за 10 лет обосновался в Черном море вдоль всего российского побережья, а также о нем сообщают ученые Болгарии и Турции, сообщили журналистам в пресс-службе Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН.

Ранее в учреждении ТАСС сообщали, что окунь, предположительно, был завезен с молодью моллюсков для устричных ферм и быстро адаптировался к местным условиям, достигает крупных для этого вида размеров, а его численность быстро растет. Вскоре он может войти в число видов, промысел которых официально разрешен в регионе. При этом его появление может серьезно изменить экосистемы не только Черного, но также Мраморного и Средиземного морей, в том числе привести к сокращению численности местных видов.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать — корейский окунь у нас прижился, начал размножаться и прекрасно себя чувствует. Он уже обитает вдоль всего черноморского побережья России, а с недавних пор начал встречаться и в других странах, о чем пишут наши турецкие и болгарские коллеги. Мало того, зафиксирована первая находка тихоокеанского пришельца и в Мраморном море», — приводятся в сообщении слова сотрудника отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ Игоря Тамойкина.

Отмечается, что в первый раз этот инвазивный вид был зафиксирован в 2013 году в Балаклаве. За это время вид смог встроиться в пищевую цепочку: активный и прожорливый окунь стал охотиться на барабулю, ставриду и зеленушку, а также креветку.

«В поле его пищевого выбора могут оказаться практически все некрупные прибрежные виды рыб, а также ракообразные. Конкурирует за пищу он, в первую очередь, со своим «родственником» — черноморской скорпеной (морским ершом), при этом имеет перед ним ряд преимуществ, например, большую активность, в том числе в холодное время года. А с другим хищником, темным горбылем, вселенец может конкурировать не только за рыбу и крабов, но и за убежища», — цитирует пресс-служба слова старшего научного сотрудника отдела ихтиологии Дмитрия Куцына.

По данным института, среди обследованных за последние годы особей корейского окуня самый крупный достигал размера более 40 см.

«Примечательно, что все взрослые образцы, попавшие на анализ, были крупнее и увесистее, чем представители корейского окуня в естественной среде обитания, то есть на Дальнем Востоке. В Черном море он растет быстрее, наличие жира в брюшной полости свидетельствует о его хорошем питании и успешном накоплении энергетических запасов на любой экстренный случай», — поясняется в сообщении.

Следующим этапом работы станут генетические исследования корейского окуня. Специалистам предстоит выяснить, до каких размеров корейский окунь может вырастать в Черном море, какова его продолжительность жизни и смертность в новом ареале, каковы сроки нереста, плодовитость и демографическая структура, насколько сильно и почему он отличается от представителей этого же вида в Тихом океане. Также планируется установить, с какими еще обитателями акватории окунь может конкурировать и как его экспансия может повлиять на местную экосистему в целом.