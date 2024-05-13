«Лес — наше богатство. Берегите лес от пожара!». Этот лозунг известен всем с детства. Но из года в год с приходом весны и жарких солнечных дней горят леса по всей стране. И одна из основных причин лесных пожаров — человеческая беспечность.

Лес — одно из ценнейших природных богатств. Это лёгкие нашей планеты, около 60% кислорода поставляет он в земную атмосферу.

Но у леса есть злейший враг — огонь. И всё то, что создано природой или посажено человеком за долгие годы, может погибнуть от огня в течение нескольких часов. Лесной пожар страшен. Уничтожены деревья, птице негде свить гнездо, прочь уходят звери.

Лесной пожар называют стихийным бедствием.

Костёр служит мощным источником теплового излучения. Огонь отпугивает всех лесных обитателей.

Наиболее частая причина бедствий в лесу – незатушенные костры, брошенные окурки, спички, сжигание сухой травы. В жаркую, сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу.

Помните! Лесной пожар легче потушить в первые минуты его возникновения. Если время упущено, на тушение пожара потребуется много людей, техники, что принесёт большой ущерб.

В случае любого происшествия незамедлительно обращайтесь за помощью по телефону службы спасения 112.

Уважаемые земляки! Находясь в лесу, будьте особенно бдительны!

Любая неосторожность в обращении с огнём может обернуться бедой для вас, для других людей, для леса и его обитателей. То, что создавала природа веками, может погибнуть в огне за несколько часов.

Александр КАЛИНОВСКИЙ, начальник Южно-Сахалинской лесопожарной станции.