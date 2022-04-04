Берут новые высоты. Сахалинские спортсмены показывают хорошие результаты на различных соревнованиях

Серебряный кубок

Сахалинская сноубордистка, мастер спорта России международного класса, спортсменка регионального центра спортивной подготовки Елена Костенко стала обладательницей серебряной медали Кубка России.

Заключительный третий этап соревнований прошел на горнолыжном комплексе «Солнечная Долина» в Миассе и собрал 19 спортсменок из семи регионов страны. Сноубордистки выступали в дисциплине «хафпайп». Победителей определяли по сумме баллов, набранных за все три этапа.

Елена Костенко набрала 260 баллов и завоевала серебряную медаль Кубка России. На первом и третьем местах расположились спортсменки из Санкт-Петербурга.

Золотая перчатка

Сахалинец Адам Аюбов завоевал золотую медаль первенства Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниоров 17 – 18 лет. Турнир прошел в Находке.

Воспитанник спортшколы г. Макарова Адам Аюбов завоевал первое место в весовой категории до 80 кг. Этой победой спортсмен обеспечил себе путевку на первенство России по боксу среди юниоров 17 – 18 лет, которое пройдет с 12 по 22 мая в Суздале.

На третьем месте

В Муроме завершился первый финальный тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б». «Сахалин» выиграл три матча из пяти, набрал 8 очков и занял третье место.

Второй (заключительный) тур финала пройдет в Южно-Сахалинске с 18 по 24 апреля.

2 + 3

Островные спортсмены привезли две серебряные и три бронзовые медали чемпионата Дальневосточного федерального округа по мас-рестлингу. Состязания собрали 55 участников из Хабаровского края, Сахалинской области и Республики Саха (Якутия). Мероприятие прошло в Хабаровске с 1 по 3 апреля.

Сахалинскую область представляли пять спорт­сменов. Атлеты боролись за победу по круговой системе.

В весовой категории до 65 кг сахалинец Игорь Кислицын занял третье место. В весе до 90 кг выступили два островных спортсмена. Федор Абрамов занял третье место, а Алексей Козлов стал обладателем серебряной медали.

В весе до 105 кг Николай Иванов стал третьим, а Евгений Борозна в борьбе за «золото» уступил сопернику из Якутии, чемпиону России и стал серебряным призером.

Завершили сезон

Островные спортсмены выявили сильнейших в Кубке Сахалинской области и командных соревнованиях. Заключительные старты сезона провели на трассах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

– С одной стороны, сезон был хороший, команда Сахалина третий год подряд становится победителем Кубка России, причем с большим преимуществом, но хочется идти выше и дальше. Не все удалось по эффективности тренировок, есть над чем работать, – отметил председатель федерации горнолыжного спорта Сахалинской области Андрей Агеенко.

По итогам трех этапов Кубка Сахалинской области лидером в возрастной категории 2006 – 2007 годов рождения стал Максим Виткулевский, «серебро» у Павла Гуринова, а третье место у Артема Гориславского. Среди девушек этого же возраста сильнейшей стала Дарина Иохвидович, второе место за Вероникой Лещенко, а замкнула тройку призеров Софья Гончаренко.

Трясову Леониду не было равных в категории 2005 г. р. и старше, он обогнал серебряного призера Романа Зверяна и обладателя «бронзы» Артема Кашинцева.

Лучший результат среди девушек показала Рината Абдулкаюмова, за ней Эллина Дьяченко, а на третьей строке турнирной таблицы расположилась Софья Крохина.

Командная гонка на призы СТК «Горный воздух» собрала 64 лучших спортсмена области. Каждую команду представляли по четыре участника. Сильнейшей стала команда Назара Чернова (Софья Гончаренко, Вера Шеликовская и Андрей Кошкарев), второе место завоевала команда Артема Кашинцева (Милана Баландина, Дарья Зенина и Александр Федоров). «Бронза» досталась команде Павла Быкова (Вероника Лещенко, Дарья Демешина и Николай Мыслик).

Забег на Большевик

Впервые в истории лыжного спорта Сахалинской области в Южно-Сахалинске прошел забег на гору Большевик. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни» и приурочено к Всемирному дню здоровья.

В стартах приняли участие около 30 человек – членов клуба ветеранов лыжного спорта «Бриз» и воспитанников спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта. Инициатива провести мероприятие принадлежит председателю спортклуба «Бриз» Олегу Колмогорову.

– Мы вдохновлялись неофициальным чемпионатом мира Тур де Ски, где последний этап – подъем в гору на итальянском курорте Альпэ Де Чернис протяженностью 9 км. Поэтому разработали маршрут, согласовали его с СТК «Горный воздух» и назвали наш забег «Альпэ де Большевик», – поделился подробностями Олег Колмогоров.

Маршрут начинался на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф», пролегал по его трассам с дальнейшим переходом на юго-западный склон горы Большевик и с финишем на ее вершине. Общая протяженность забега – 7 км.

Зимнее плавание

Сборная команда сахалинской спортивной федерации холодового плавания заработала 10 медалей международного чемпионата по зимнему плаванию «Карелия-2022».

Соревнования собрали 388 профессиональных спортсменов и любителей из России, Беларуси, Монголии, Азербайджана и Казахстана в возрасте от 10 до 85 лет.

Пловцы соревновались на дистанциях 25, 50, 100, 200 метров и в эстафетах в воде температурой менее 1 градуса по Цельсию.

Сахалинцы завоевали две серебряные и восемь бронзовых медалей. 14-летняя Анастасия Бартова из Холмска взяла два «серебра» – в брассе «hand-up» на 25 и 50 метров, а также «бронзу» на 25-метровке вольным стилем. 15-летняя холмчанка Виктория Спасская стала обладательницей двух бронзовых наград – в 25-метровых брассе «hand-up» и баттерфляе. 13-летний Иван Волков из Корсакова стал третьим в брассе «hand-up» на 50 м. 17-летний корсаковец Александр Русаков заработал три «бронзы» – в стометровке вольным стилем и двух эстафетах. 57-летний Александр Карпов из Южно-Сахалинска завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем.

«Ты в игре»

Школа серфинга Surf S Nami на Кунашире прошла очередной этап конкурса «Ты в игре». Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Из 250 проектов лонг-листа отобраны 26 лучших в пяти основных номинациях. С 6 по 7 апреля участникам предстоит защита проектов перед экспертным советом конкурса.

Школа серфинга Surf S Nami вошла в лидеры номинации «Точка старта». Проект направлен на популяризацию серфинга в регионе: база принимает туристические кэмпы из других регионов страны. В школу приглашаются лучшие атлеты, инструкторы и тренеры со всей России. Главная цель – создать доступную среду и инфраструктуру по развитию серфинга с возможностью проводить мастер-классы для молодежи и детей острова на безвозмездной основе, обучать взрослых и развивать туристический потенциал региона.

«Ты в игре» помогает находить и отмечать яркие инициативы, способные сделать спорт неотъемлемой частью жизни. Благодаря конкурсу участники могут заявить о себе на всю страну и выиграть грант на развитие своего проекта: победители в каждой из пяти номинаций получат по 300 тыс. рублей, а гран-при составит 1 млн рублей.

Конкурсанты борются за победу в пяти номинациях. «Точка старта» – проекты местного, муниципального, регионального уровня до 500 участников.

«Масштаб» – проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны. «Дети в спорте» – спортивная подготовка, создание инфраструктуры, организация образовательного процесса и спортивных мероприятий для детей до 14 лет. «Трансформация в спорте» – цифровые решения и инновационные изобретения и устройства для практического и массового применения в области спорта. «Безграничные возможности» – проекты по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.