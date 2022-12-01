Бес попутал

В аэропорту города Новосибирска полицейские сняли с борта самолета неадекватного пассажира, прилетевшего из Южно-Сахалинска.

«В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что на борту самолета, выполняющего рейс Южно-Сахалинск – Новосибирск, находится неадекватный пассажир с видимыми признаками опьянения и экипажу авиалайнера требуется помощь сотрудников транспортной полиции», – говорится в сообщении на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Как выяснилось, это был 42-летний мужчина из Кемеровской области, который возвращался домой с работы вахтовым методом на Дальнем Востоке.

«Сотрудники полиции установили, что после вылета самолета и набора высоты мужчина стал вести себя агрессивно и выражаться в адрес членов экипажа грубой нецензурной бранью, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с пассажирами.

Кроме того, мужчина ребром ладони нанес удар старшему бортпроводнику в область бедра», – рассказали в управлении.

Командир воздушного судна письменно предупредил неадекватного пассажира о недопустимости противоправного поведения, но тот на предупреждение не отреагировал.

Хулиган помещен в спецприемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке. Ему грозит уголовная ответственность. Кстати, раньше он привлекался к уголовной ответственности за истязания и угрозу убийством.