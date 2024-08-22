Пятница, 23 августа, 2024
ДомойПРОЕКТЫЮБИЛЕЙ «СОВЕТСКОГО САХАЛИНА»
ЮБИЛЕЙ «СОВЕТСКОГО САХАЛИНА»

Беседа «на высоте»

Редакционный кабинет можно назвать рабочим местом журналиста только до известной степени. Главное наше рабочее место – гуща жизни: в цехе предприятия, на борту рыболовецкого судна, на стройке, в кабине пилота, в поле, в студенческой аудитории…
Бывает и так, что очередной материал начинается с такой вот беседы «на высоте», какая произошла у корреспондента Владимира Шалимова с рабочими строительной бригады.
Снимок сделан в 1970-е годы.
Владимир Шалимов в 1974 году закончил факультет журналистики МГУ и при­ехал на работу в редакцию газеты «Советский Сахалин». Сначала – коррес­пондент, затем завотделом информации, завотделом пропаганды. Шесть лет был заместителем редактора. В 1984-м по решению бюро обкома КПСС назначен председателем комитета по телевидению и радиовещанию Сахалинского обл­исполкома. В 1988-м вновь занял должность замредактора «Советского Сахалина». В августе 1996-го уехал в Краснодар.

Предыдущая статья
Неразгаданные тайны древнего курильского камня
Следующая статья
В островном регионе проходит досрочное голосование на выборах губернатора области
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ