Беседа «на высоте»

Редакционный кабинет можно назвать рабочим местом журналиста только до известной степени. Главное наше рабочее место – гуща жизни: в цехе предприятия, на борту рыболовецкого судна, на стройке, в кабине пилота, в поле, в студенческой аудитории…

Бывает и так, что очередной материал начинается с такой вот беседы «на высоте», какая произошла у корреспондента Владимира Шалимова с рабочими строительной бригады.

Снимок сделан в 1970-е годы.

Владимир Шалимов в 1974 году закончил факультет журналистики МГУ и при­ехал на работу в редакцию газеты «Советский Сахалин». Сначала – коррес­пондент, затем завотделом информации, завотделом пропаганды. Шесть лет был заместителем редактора. В 1984-м по решению бюро обкома КПСС назначен председателем комитета по телевидению и радиовещанию Сахалинского обл­исполкома. В 1988-м вновь занял должность замредактора «Советского Сахалина». В августе 1996-го уехал в Краснодар.