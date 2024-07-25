В Южно-Сахалинске прошёл второй этап международного фестиваля по футболу «Лига FESCO» среди юношей 2010 года рождения

История турнира

Московская Академия футбольного клуба «Динамо» вместе с банком ВТБ решили провести футбольный фестиваль, в котором участвовали бы команды юных футболистов 2010 года рождения Дальнего Востока и Китая. Для проведения такого серьезного мероприятия требовались серьезные финансовые вложения. Главная изюминка этого спортивного футбольного мероприятия заключалась в том, что матчи должны будут проходить в четырех в городах: Харбине и Янцзы, Южно-Сахалинске и Владивостоке. Организаторы турнира вышли с этим предложением на российскую транспортную компанию FESCO. Руководство компании поддержало идею «Динамо» и банка ВТБ. Было принято решение взять все расходы по организации соревнований, включая команды из Китая (оплата транспортных расходов прилета в Россию, проживание и питание).

Для участия в турнире были приглашены команды футбольной Академии Хабаровска «Искра», футбольной Академии Владивостока «Динамо», «КСШОР» (Владивосток), СШ «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Харбин», «Ляонин», «Янцзы» и «Ятай».

Первый этап состоялся в Харбине. Островные юные футболисты встречались с командой «Ятай». Поединок получился довольно валидольным для наших мальчишек. По ходу встречи они проигрывали 0:2. Однако боролись до конца и смогли дважды поразить ворота китайской команды. Оба мяча на свой счет записал Артём Аюгов. Второй гол Артём забил за несколько секунд до финального свистка.

Следующий поединок наши мальчишки проводили с хабаровской «Искрой». Многие игроки этой команды были на год младше сахалинцев. Это огромная разница в физическом развитии. Однако юные хабаровчане, благодаря спортивному мастерству и огромной воли к победе, обыгрывали и более старших по возрасту команды. После двух этапов хабаровчане занимали второе место в турнирной таблице.

Игра с «Искрой» была очень непростой для «Сахалина». Поразить ворота соперника имели возможность как наши соперники, так и островитяне. Все решил один гол – отличился Артём Аюгов. 1:0, первая победа «Сахалина» в турнире.

Второй этап соревнований проходил в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак». 23 июля «Сахалин» встречался с «Динамо» (Владивосток). Приморцы в Китае одержали две победы и возглавляли турнирную таблицу.

С первых минут встречи бело-голубые пытались играть первым номером и надо сказать, у них это получалось. Уже на 7-й минуте динамовцы могли открыть счет, но мяч, попав в перекладину ворот «Сахалина», отскочил в поле. Бело-голубые продолжали плести сети атак, но дело до опасных моментов и прицельных ударов по воротам не доходило. При малейшей потере мяча динамовцами хозяева тут же вылетали в контратаку. И «жалили» они оборону соперника очень больно. Одна из таких атак на 34-й минуте по левому краю была настолько стремительной, что защитники из Приморья не уследили за Дмитрием Решетовым, который отправил мяч в сетку ворот – 1:0.

Второй тайм начался для владивостокцев с «холодного душа». На 41-й минуте островитянин Кирилл Сурнин завершает точным ударом очередной контрвыпад «Сахалина» – 2:0.

Динамовцам необходимо было во что бы ни стало быстро забить, чтобы получить шанс спасти игру. Упрекнуть мальчишек из Владивостока не в чем. Они создали огромное количество опасных моментов у ворот хозяев поля, но отлично играл голкипер островитян Александр Молдован и самоотверженно отстаивали свои ворота защитники. Да и перекладина ворот в этот день была на стороне «Сахалина». Нет, островитяне не ушли в глухую защиту, они довольно часто организовывали опасные контратаки и не раз могли увеличить счет в матче. 2:0 на табло так и не смогли изменить ни динамовцы, ни сахалинцы.

24 июля соперниками наших юношей были футболисты китайского «Ляонина». С первых минут ребята из Поднебесной приватизировали не только мяч, но и навязали свой рисунок игры. За первый тайм они создали столько опасных моментов у ворот «Сахалина», что только отличная игра стража ворот Александра Молдована и в отдельных случаях защитников не позволила гостям уйти на перерыв с хоккейным счетом в свою пользу. Горевшие на табло цифры 2:1 не отражали того преимущества, которым владел «Ляонин».

Во второй половине матча китайские футболисты полностью оккупировали нашу штрафную и заставляли творить чудеса вратаря Александра Молдована. К сожалению, и он оказался бессилен спасти команду от разгрома. «Ляонин» праздновал викторию со счетом 5:1. Гол престижа в нашей команде на счету Кирилла Сурнина.

После двух этапов «Сахалин» занимает третью строчку в турнирной таблице.

Третий этап международного фестиваля по футболу «Лига FESCO» состоится 24 – 25 августа в городе Янцзы.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.