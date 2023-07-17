Бескрайнее море возможностей

В последнее время туристическая отрасль сахалинского региона заявляет о себе все громче, претендуя на славу эксклюзивного горнолыжного курорта страны. Но не только зимними видами отдыха привлекательны острова. Об этом журналисты «Советского Сахалина» поговорили с министром туризма области Артемом Лазаревым.

– Артем Александрович, как чувствует себя туристическая отрасль региона? Судя по статистике, в 2019-м у нас преобладал выездной туризм, а как с этим сейчас?

– У туристов Сахалина нет широких возможностей посещать другие страны, да и логистика дорогая, так что выездной туризм ограничен. Зато геополитика в мире стимулирует развитие внутреннего туризма. Последние три года область показывает положительную стабильную динамику роста туристического потока в наш регион. Об этом же косвенно говорят продавцы морепродуктов, туроператоры, представители гостиничного бизнеса. Последние, чтобы выживать, ранее были вынуждены перепрофилировать номера в офисы. Теперь в этой сфере обратный процесс – офисы перепрофилируют в номерной фонд.

Касперского пленил Онекотан

– Насколько популярно сахалино-курильское направление у туристов из других регионов страны?

– Спрос на Сахалин, и особенно Курилы, очень высок. Ярко выражены два сезона: зимний, напрямую связанный с горнолыжным курортом «Горный воздух» и его инфраструктурой, и летний, включающий золотые месяцы июль, август, сентябрь и частично октябрь. Турпоток растет. Если в 2021 году было зарегистрировано 210 тысяч туристов, останавливавшихся в наших гостиницах, то в 2022-м – 224 тысячи. Если учесть гостей, предпочитавших индивидуальное размещение – апартаменты, съемное жилье, – доля возрастает до 35 – 50 процентов. В целом туристический поток составляет примерно 300 тысяч человек ежегодно.

Приятно, что многие приезжают уже не в первый раз. Зимой к нам в гости прибывают в основном дальневосточники, желающие покататься на выходных на горных лыжах, а в летний сезон преобладают жители европейской части страны, причем многие также бывали на островах не раз. Например, небезы­звестного Евгения Касперского, российского программиста, одного из основателей «Лаборатории Касперского», в свое время покорил остров Онекотан с самым красивым в мире вулканом Креницына. Он приезжает практически каждый год, говорит, что для него это «место силы». И вообще, много людей, которые прежде обращали свои взоры на азиатские, европейские страны, сейчас считают, что Сахалин – хорошая альтернатива.

– Развивать туризм без развития отраслевой инфраструктуры невозможно. Что происходит на этом фронте?

– Строится и будет строиться большое количество гостиничного фонда. При этом основной упор делается на гостиницы повышенного класса – 4, а то и 5 звезд. На СТК «Горный воздух» началось возведение двух гостиниц категории 5+. Спрос диктует предложение: люди хотят комфортно отдыхать, приезжать семьями, с детьми. Нужно, чтобы всем было комфортно. Имеющийся номерной фонд ограничен. Если, например, зимой кто-то захочет остановиться в хорошей гостинице, нужно будет позаботиться об этом заранее. То же касается и Курил. Приведу пример: бизнесмен с материка попросил помочь с организацией тура на Итуруп в феврале, с трудом удалось разместить участников тура на август.

Пока приходится решать вопросы в оперативном порядке: для размещения туристических групп создаем некапитальные кемпинги, глэмпинги, решаем вопросы с авиаторами о дополнительных рейсах.

Хорошо, что билеты сейчас доступны. В день принимаем до трех бортов из Москвы и других регионов…

Глава региона Валерий Лимаренко четко и ясно сформулировал стоящую перед нами задачу: боремся не за количество приезжающих туристов, а за «средний чек» и за большую продолжительность пребывания. Нам важно, чтобы в область приезжало столько же туристов, сколько и прежде, но чтобы они отдыхали на Сахалине и Курилах по 7 – 10 – 12 дней. Сейчас ведь, особенно в зимний сезон, люди приезжают на 3 – 5 дней. Ну что успеешь посмотреть за 3 дня? Этого явно недостаточно, поэтому и нужна современная инфраструктура. Хорошо, что есть инвесторы, вкладывающие средства в ее развитие. В течение двух-трех лет гостиничный номерной фонд значительно увеличится.

– Сколько в регионе туристических операторов?

– По итогам 2022 года у нас их 34, притом что ранее было 30, плюс сейчас проходят регистрацию еще два. Этого недостаточно: на рынке остается множество свободных ниш, есть простор для стабильного динамичного развития. Для сравнения: в Камчатском крае, притом что туристический поток гораздо ниже, чем у нас, туроператоров более сотни.

Монероновый рай, сахалинские пляжи

– В разное время были созданы структуры, призванные способствовать развитию отрасли. Каков эффект?

– У нас два подведомственных бюджетных учреждения. Одно из них – природный парк «Остров Монерон», официальный сайт www.park-moneron.ru. Он развивается, с нынешнего года планируем цивилизованно оказывать услуги по дайвингу для всех желающих. Сам остров Монерон – настоящий рай в первую очередь для дайверов, а во вторую – для тех, кто увлекается пешими морскими прогулками, сапсерфингом…

Второе учреждение – туристский информационный центр (ТИЦ) с сайтом https://gosakhalin.ru/ – занимается маркетингом, туристическим продвижением региона, а также продуктов туроператоров. На его базе мы готовим аттестованных экскурсоводов и проводников. Создаем мобильное приложение – новую платформу, по сути туристический маркет-плэйс для операторов, поставщиков услуг, магазинов сувениров, сервисов по бронированию и приобретению билетов в кино, театр… Это приложение уже работает в тестовом режиме как сайт. Наполним его содержанием и начнем продвигать. Название еще не придумано, возможно – «Привет, Сахалин!».

Кроме того, «GoSakhalin» является партнером всероссийского сайта https://mayak.travel/ и продолжит постоянно пополнять его базу сахалинскими и курильскими турами и экскурсиями.

– Календарное лето наступило, впереди открытие купального сезона. Готовы ли мы к нему в полной мере? Как продвигается благоустройство пляжей?

– Стоит задача обустроить все имеющиеся зоны отдыха у воды, места притяжения сахалинцев. На Анивском пляже закончены работы по первому этапу. К началу высокого пляжного сезона все шероховатости должны быть устранены. На финише строительство санузла, откосов, площадки для парковки автомобилей. Нужно прикрыть баннером или построить новое ограждение, засыпать песком отдельные участки, подготовить и выставить шезлонги и зонтики. В Охотском работа идет в двух направлениях. Первое – муниципальный пляж, расположенный напротив поворота на «Лесное озеро». Раньше здесь был песчаный пустырь с волейбольной сеткой. Муниципалитету выделена субсидия, закуплены малые архитектурные формы, турники, шезлонги.

Около 300 000 туристов

ежегодно посещают

Сахалин и Курильские острова.

Второе – обустройство смежного участка, принадлежащего предпринимателю, который предварительно прошел отбор на получение гранта более 12 млн рублей. Бизнесмен внесет и свою долю, благоустроит общественную зону отдыха с беседками, амфитеатром, шезлонгами, средствами для ночевки, возможно, и с банным комплексом. Эти две зоны отдыха должны быть готовы к середине июля.

Еще один участок выделен под строительство гостиничного комплекса с домиками. Концепция утверждается, но в любом случае здесь будет красиво и комфортно. Планируем построить первую очередь гостиничного комплекса до конца года.

В Пригородном поставили новые душевые кабинки, раздевалки для отдыхающих. Здесь будут работать заведения общепита. Продолжаем благоустройство пляжа «Солнечный» – закупаем санитарные модули. В Александровске-Саха­линском благоустраиваем набережную – в прошлом году начали, сейчас заканчиваем инженерную часть, к началу сезона набережная должна быть в приглядном виде. В Яблочном Холмского района на благоустройство пляжа каждый год выделяются деньги, пока не будет всех необходимых элементов. Сюда с удовольствием заходит бизнес, предприятия общепита. Выставляем шезлонги, туалетные модули, вскоре заработает кафе.

В Невельском районе (Лопатино) и дальше на север все пляжи, где есть массовые скопления людей, к сезону должны быть готовы.

Бывает, в министерство обращаются с многомиллионными проектами благоустройства пляжей – с использованием бетона, дорогостоящих материалов. А зачем? В наших условиях уместнее что-то сборно-разборное. Красивая планировка, грамотное зонирование для отдыхающих разных возрастов, туалеты, деревянные дорожки, шезлонги, зонтики, небольшая площадка для проведения массовых мероприятий. Этого вполне достаточно. Какой смысл заливать песок бетоном?

– На нынешний год выделено лишь 53 млн рублей на развитие такого вида туризма, как отдых у воды. Это гораздо меньше прошлогоднего. Значит ли это, что многие задумки будут свернуты и летний сезон у воды на островах пройдет очень скромно, с минимальным участием бюджета?

– Это смотря как оценивать. В прошлом году большая доля средств ушла на набережную в Александровске-Сахалинском. Оказываем поддержку в этом году 11-ти муниципалитетам, а в прошлом их было 6. Некоторые пляжные зоны реализуются за счет частников: например в Шахтерске – силами «ВГК». Так что опасений подобного рода нет. Муниципалитеты должны выполнить свою часть работы, не выдумывать проекты за 200 – 300 млн рублей, а просто сделать все аккуратно, с фантазией и за гораздо меньшие средства. В регионе и в каждом муниципалитете есть более важные задачи и проблемы.

Как решать задачу?

– Знаковый туристический объект – маяк на мысе Анива.

«Советский Сахалин» освещает развитие событий вокруг него, в частности, сообщал и о передаче его в собственность региона. Логично ведь сразу проработать и вопросы, связанные с логистикой. Сейчас туристические компании возят туристов к маяку морем на лодках, со стартом из порт-ковша Новиково. Сам этот ковш арендован частной компанией, которая берет плату – 2 тысячи рублей за выход в море одной лодки. Естественно, это отражается и на цене тура, страдают интересы конечного потребителя – туриста… Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию.

– Нужно учитывать, что этот ковш находился в полуразрушенном состоянии десятки лет и не был интересен никому, хотя не раз по линии Росимущества выставлялся на торги – на аренду прилегающих земельных участков.

Сейчас вопрос решен: компания взяла его в аренду с ежегодной платой примерно 1 млн рублей. Компания не может быть альтруистом. Она обеспечивает определенную степень комфорта, благоустройство территории: есть туалет, беседки, должны появиться точки общественного питания. О цене вопроса. 2 тысячи рублей с лодки за весь день – много ли это, учитывая, что минимальная стоимость поездки к маяку в низкий сезон 6 тыс. рублей, а в высокий – примерно 7,5 тыс. рублей? В лодке 12 человек, то есть за один рейс выручка составляет 72 тыс. рублей. Получается, что для владельца лодки плата в 2 тыс. рублей невелика. Тем более, что предприниматель-арендатор содержит ковш, охраняет плавсредства. Это удобно туроператорам. По факту маломерного флота в ковше становится все больше. Ни одного обращения с жалобами на высокую цену к нам не поступало.

Ну и, наконец, есть ведь альтернатива: можно отъехать на 50 метров и самостоятельно спустить на воду свою лодку – некоторые местные жители так и поступают, и никаких проблем не возникает.

Проблема в другом, и она куда глобальнее. Мы – островной регион, а морской туризм у нас не развит. Ни на Сахалине, ни на Курилах нет более-менее нормальной инфраструктуры, гидротехнических сооружений. Приходится использовать остатки японского наследия. Как решать задачу? На выручку приходит бизнес. Порт-ковши не только в Новиково, но и в Охотском, в Атласово (Анивский район) взяли в аренду предприниматели. В региональном правительстве при рассмотрении генпланов городских округов обязательно отмечают необходимость восстановления гидротехнических сооружений. Нельзя мириться с тем, что наша область на островах не может запустить полноценное морское сообщение из-за отсутствия катеров, доков-эллингов для их ремонта и прочих основных элементов инфраструктуры.

– Какие знаковые события в мире регионального туризма должны произойти в нынешнем году?

– Запуск дайвинг-центра на Монероне. Завершение проектирования капремонта маяка на мысе Анива. Надеюсь, найдем инвесторов на интереснейший проект с марикультурой по лагуне Буссе. По «Горному воздуху»: заключим соглашение о реализации проекта на строительство подъемника на гору Красную, чтобы трассу «Юг» продлить с 35-ти до 45-ти километров, а в дальнейшем – и до 60-ти. Надеюсь, в следующем году начнем строительство подъемника.

На Кунашире в июле открывается новая гостиница, в октябре начнется строительство следующей. На Итурупе – в следующем году гостиница откроется, начинается строительство второй. На Парамушире, где сейчас имеется лишь один хостел, строится новая гостиница на 120 мест.

Нас ожидает немало важных событий в сфере транспорта: открытие аэропорта, начало работ по проекту порта Корсаков после прохождения госэкспертизы, проекты, связанные с железной дорогой… Все это – мощные точки роста для туристической отрасли и бескрайнее поле возможностей!

Беседовал Ярослав САФОНОВ.