Беспилотники с Сахалина летят на помощь нашим воинам

На заседании совета ДФО подвели промежуточные итоги деятельности ТОР «Патриотическая».

С 2023 года на Дальнем Востоке действует территория опережающего развития (ТОР) – «Патриотическая». Она изначально нацелена на поддержку производителей товаров для нужд специальной военной операции.

Сахалинская область с самого начала активно в этом участвует и добивается определенных успехов. Как подчеркнул глава региона Валерий Лимаренко на недавнем заседании совета ДФО, прошедшем под руководством зампреда правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, островная область в 2024 году выполнила все обязательства по ТОР «Патриотическая». Её резиденты произвели беспилотные летательные аппараты различной модификации: «Аист», «Дозор», «Сахалинец».

– Мы приобрели их на средства федерального и регионального бюджетов и отправили в зону СВО для выполнения задач, – сказал Валерий Лимаренко.

К слову, в конце мая с Сахалина в зону проведения СВО отправилась очередная партия современного оборудования для борьбы с вражескими дронами, приобретенного по просьбе военнослужащих.

С 2023 года в зону СВО в общей сложности поставлены БПЛА, FPV дроны, снегоболотоходы, багги, тепловизионные прицелы, бронежилеты, а также кровоостанавливающие турникеты, произведённые дальневосточными производителями, на сумму более 6 млрд рублей.

Мы используем ТОР «Патриотическая» для поддержки наших бойцов на СВО и чтобы освоить технологии в регионах Дальнего Востока. Работа осуществляется в целом позитивно. Знаю достаточно много отзывов от бойцов, командиров об эффективном применении привозимого нами на фронт, – отметил Трутнев. – Мы постоянно проводим анализ того, насколько эффективна на СВО продукция предприятий. Есть замечательные образцы продукции, есть то, что предстоит доработать. По каждому виду мы постоянно ведём анализ и качества, и стоимости.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото: пресс-служба полпредства ДФО.