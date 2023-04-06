Бесплатная баня для компенсации

В селе Горнозаводск (Невельский район) население перешло на сеансовую подачу воды. В кранах она появляется три раза в сутки – с 6 до 9 утра, с 12.30 до 14 часов, с 17.30 до 23, сообщили в местной администрации.

По словам жителей, вода в кранах идет чистая. Дополнительно организован ее подвоз в автоцистернах, графики размещены на подъездах, на информационных стендах возле домов.

Как объясняют в областном министерстве ЖКХ, перейти на сеансовый режим подачи заставляет недостаточный объем очищенной воды. Она проходит две ступени освобождения от ненужных примесей. Но из-за резкого подъема уровня воды в реке Лопатинке на водозаборе илом быстро забиваются фильтрующие элементы. Сейчас специалисты промывают их и настраивают оборудование. Возникшей проблемой занялась комиссия, которую возглавил заместитель председателя правительства области Олег Попов.

Чтобы сгладить неудобства, для жителей села организовали бесплатные банные дни.

С аналогичными неудобствами столкнулись в конце прошлой недели жители Анивы и расположенных вблизи сел Рыбацкое, Песчанское и Воскресенское. У них вода исчезла из-за серьезной аварии, организовывали подвоз воды в автоцистернах.

Машин не хватало, пришлось отправлять подмогу из областного центра. Резко возросла потребность на бутилированую воду, и во многих магазинах ее цена резко пошла вверх. Мэрия привлекала волонтеров, чтобы доставить живительную влагу людям, которым трудно таскать емкости в свои квартиры.

Антон СМОЛЯКОВ.