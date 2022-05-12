Бесплатная рыба

Около 25 тонн свежевыловленной рыбы бесплатно раздали сахалинцам и курильчанам с начала года.

Ассортимент даров моря зависит от сезона. Сегодня популярностью пользуется тихоокеанская сельдь, зимой бесплатно раздавали навагу. Такая работа ведется с прошлого года благодаря договоренности губернатора Валерия Лимаренко с рыбопромышленными предприятиями.

Только за последнюю неделю отгрузили почти 15 тонн свежевыловленной сельди. В благотворительной деятельности поучаствовали ООО «Рыбак» (8,3 тонны), ООО «Рыболовецкий колхоз им. Кирова» (6,2 тонны), ООО «Таранай» (0,5 тонны).

Дары моря передали жителям 11 городских округов: Корсаковского, Долинского, Холмского, Невельского, Тымовского, Макаровского, Смирныховского, Поронайского, Анивского, Томаринского районов и Южно-Сахалинска. Рыбу направили в социальные учреждения, раздали сахалинцам из льготных категорий по линии соцзащиты и всем желающим на ярмарочных площадках.

2 тонны мойвы передали жителям Углегорского района. Продолжается практика бесплатной раздачи свежей рыбы жителям Северо-Курильского района – вне зависимости от льготных категорий.

С начала года ООО «Алаид» и АО «СК БСФ» каждую неделю раздают уловы северокурильчанам, сообщает пресс-служба регионального правительства.