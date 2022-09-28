Бесплатные юридические консультации пройдут в приемной Медведева на Сахалине

30 сентября партия «Единая Россия» проведет во всех регионах страны Единый день оказания бесплатной юридической помощи. В Южно-Сахалинске также пройдут полезные консультации для всех желающих.

Встречи организует региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева совместно с членами регионального отделения «Ассоциации юристов России».

Обращения жителей примут 30 сентября с 12:00 до 13:00 по адресу: Южно-Сахалинск, улица Дзержинского, 40/1. Телефон для справок: 8 (4242) 500-090.

Записываться не обязательно, приходите в указанное время.

Также можно прислать обращения в аккаунты приемной Медведева в социальных сетях, обязательно указав ФИО, место проживания и контактный номер телефона:

• VKontakte

• Одноклассники

• Telegram-канал (через бота @er65_bot).

Пресс-служба региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.