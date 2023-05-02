Беспроигрышная минута славы. На телешоу «Голос» Владимир Пресняков почему-то сделал выбор в пользу Арута Григоряна

Островитяне, с интересом наблюдающие за развитием событий на 11-м сезоне телешоу «Голос», дружно болели за Василия Шкивидорова -южносахалинца, ныне проживающего в Москве. Нефтяник по профессии, он в последние годы увлекся вокалом. Выступал в кавер-группе, выпускал сольные песни под псевдонимом Василий Сергеев.

Отборочный тур Шкивидоров прошел блестяще, исполнив известную песню «Broken vow» («Нарушенная клятва») канадской певицы и композитора Лары Фабиан. И на «слепом прослушивании» все члены жюри дружно развернули свои кресла к сахалинцу.

Василий выбрал команду Владимира Преснякова и стал готовиться к следующему этапу творческого соревнования — поединкам. Его наставник, в отличие от остальных коллег, решил вывести на вокальный ринг не дуэт, а трио в составе Арута Григоряна, Евгения Синицына и Василия Шкивидорова. В работу взяли песню «Беги» Игоря Матвиенко.

Как пояснил Владимир Пресняков, он очень любит бруталов в искусстве. А в этих парнях он ощутил брутальную мужскую энергетику и поставил перед ними задачу: спеть так, чтобы у женщин вызывать восторженное ощущение, что перед ними принцы, за которых хочется выйти замуж.

Бруталы постарались и так на три голоса исполнили песню о любви, что зал утонул в овациях и возгласах «Браво!». Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев не поскупились на восторженные оценки исполнительского мастерства ребят и профессионализма Владимира Преснякова. Последний заявил:

— Я горжусь своей командой. У нас сложилось невероятное трио, и все получилось прекрасно.

Наставник оказался перед сложным выбором: кого взять с собой в следующий тур? Шанс выпадал лишь одному их троих. Пресняков сообщил, что пришел на поединки с определенным мнением, но сейчас его почему-то поменял в пользу Арута Григоряна. Таким образом, Евгению Спицыну и Василию Шкивидорову пришлось попрощаться с проектом.

В финальном слове Василий сказал, что участие в «Голосе» стало для него большим праздником. За это он поблагодарил наставников и парней из трио. Отметил, что немного жаль, что приходится так рано уходить. Но проигрывать такому составу не обидно, все достойные.

В принципе никакой это не проигрыш, а всего лишь жестко срежиссированные условия телешоу. Ведь Евгений и Василий только выиграли от того, что прошли пусть кратковременный, но мастер-класс по вокалу и получили свою минуту славы. Доказательство тому — реакция зала. Он провожал конкурсантов долгими овациями, скандируя: «Молодцы! Браво! Спасибо, парни!».

Людмила Николаева.

P. S.

А для нас Василий Шкивидоров все равно был лучшим!