«Бессмертный полк» приглашает подростков рассказать об истории родственников в годы Великой Отечественной войны

15 марта 2023 года завершается прием заявок для участия в международном конкурсе исследовательских работ «Правнуки Победителей».
Это уже пятый конкурс исследовательских работ, который третий год подряд имеет статус международного конкурса, организатором которого выступает Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».
Старт конкурсу был дан в прошлом году. Конкурс проводится в трех номинациях:
1) «Моя история»
2) «Мой фильм»
3) «Моё исследование».
Прием заявок в номинациях «Мой фильм» и «Моё исследование» завершены в январе 2023 года.
В номинации «Моя история» прием заявок завершается 15.03.2023 г.
Напоминаем, что оценка работ участников Конкурса в номинации «Моя история» проводится для следующих возрастных категорий участников:
1. 10-12 лет;
2. 13-15 лет;
3. 16-18 лет;
Важно! Для участия в Конкурсе принимаются исключительно индивидуальные заявки. Участник может указать лиц, оказавших помощь в подготовке заявки из числа членов семьи, педагога-наставника.
Заявки, поданные участником от коллектива авторов, могут быть оценены (на усмотрение жюри), но не могут претендовать на призовые места.
А также напоминаем, что можно принять участие в одной или нескольких номинациях. Для тех, кто уже направил заявки для участия в конкурсе в номинациях «Мой фильм» и «Моё исследование» имеют полное право подать заявки для участия в конкурсе «Моя история».
Для участия в номинации «Моя история», в соответствии с положением о проведении конкурса, необходимо:
1. Собрать информацию: а) о боевом пути родственника по базе открытых архивов Министерства обороны Российской Федерации https://obd-memorial.ru и https://pamyat-naroda.ru, по информации государственных архивов по месту жительства, по документам и материалам, имеющимся в семейных архивах, по информации из открытых источников (архивы, книги, журналы, газеты и пр.);
б) о трудовой деятельности родственника в период Великой Отечественной войны, основываясь на личных архивах; при наличии орденов и медалей за трудовую доблесть подтвердить информацию (отсканированные копии наградных листов или ссылка на электронный документ в архивной базе); собрать и обобщить информацию об оборонном предприятии (заводе, фабрике и пр.), где трудился родственник в период Великой Отечественной войны.
в) о судьбе родственника, бывшего военнопленным или узником концлагеря в годы Великой Отечественной войны, по базе открытых архивов Минобороны России https://obd-memorial.ru, https://pamyat-naroda.ru, https://ru.stsg.de, по информации государственных архивов по месту жительства, по документам и материалам, имеющимся в семейных архивах, по информации из открытых источников (книги, журналы, газеты и пр.).
2. Провести исследование и подготовить подробное описание судьбы родственника.
3. В личном кабинете на сайте Конкурса pravnuki-pobediteley.ru на основании проведенного исследования заполнить анкету ветерана, загрузить фото из семейного архива (при наличии) и другие материалы, относящиеся к исследованию.
Указать источники информации, использованные при исследовании боевого/трудового пути предка: сделать ссылки на электронные базы данных Минобороны России и иные источники.
4. Выполнить творческое задание (ЭССЕ на предложенную тему из области знаний о Великой Отечественной войне) в личном кабинете на сайте Конкурса pravnuki-pobediteley.ru. Содержание творческого задания не должно дублировать исследовательскую часть работы.
Положение о конкурсе Правнуки Победителей https://yadi.sk/i/MohJ3uzxfP2NbQ
Штаб регионального отделения Бессмертного полка России Сахалинской области.