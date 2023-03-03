«Бессмертный полк» приглашает подростков рассказать об истории родственников в годы Великой Отечественной войны

15 марта 2023 года завершается прием заявок для участия в международном конкурсе исследовательских работ «Правнуки Победителей».

Это уже пятый конкурс исследовательских работ, который третий год подряд имеет статус международного конкурса, организатором которого выступает Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».

Старт конкурсу был дан в прошлом году. Конкурс проводится в трех номинациях:

1) «Моя история»

2) «Мой фильм»

3) «Моё исследование».

Прием заявок в номинациях «Мой фильм» и «Моё исследование» завершены в январе 2023 года.

В номинации «Моя история» прием заявок завершается 15.03.2023 г.

Напоминаем, что оценка работ участников Конкурса в номинации «Моя история» проводится для следующих возрастных категорий участников:

1. 10-12 лет;

2. 13-15 лет;

3. 16-18 лет;

Важно! Для участия в Конкурсе принимаются исключительно индивидуальные заявки. Участник может указать лиц, оказавших помощь в подготовке заявки из числа членов семьи, педагога-наставника.

Заявки, поданные участником от коллектива авторов, могут быть оценены (на усмотрение жюри), но не могут претендовать на призовые места.

А также напоминаем, что можно принять участие в одной или нескольких номинациях. Для тех, кто уже направил заявки для участия в конкурсе в номинациях «Мой фильм» и «Моё исследование» имеют полное право подать заявки для участия в конкурсе «Моя история».

Для участия в номинации «Моя история», в соответствии с положением о проведении конкурса, необходимо:

1. Собрать информацию: а) о боевом пути родственника по базе открытых архивов Министерства обороны Российской Федерации https://obd-memorial.ru и https://pamyat-naroda.ru, по информации государственных архивов по месту жительства, по документам и материалам, имеющимся в семейных архивах, по информации из открытых источников (архивы, книги, журналы, газеты и пр.);

б) о трудовой деятельности родственника в период Великой Отечественной войны, основываясь на личных архивах; при наличии орденов и медалей за трудовую доблесть подтвердить информацию (отсканированные копии наградных листов или ссылка на электронный документ в архивной базе); собрать и обобщить информацию об оборонном предприятии (заводе, фабрике и пр.), где трудился родственник в период Великой Отечественной войны.

в) о судьбе родственника, бывшего военнопленным или узником концлагеря в годы Великой Отечественной войны, по базе открытых архивов Минобороны России https://obd-memorial.ru, https://pamyat-naroda.ru, https://ru.stsg.de, по информации государственных архивов по месту жительства, по документам и материалам, имеющимся в семейных архивах, по информации из открытых источников (книги, журналы, газеты и пр.).

2. Провести исследование и подготовить подробное описание судьбы родственника.

3. В личном кабинете на сайте Конкурса pravnuki-pobediteley.ru на основании проведенного исследования заполнить анкету ветерана, загрузить фото из семейного архива (при наличии) и другие материалы, относящиеся к исследованию.

Указать источники информации, использованные при исследовании боевого/трудового пути предка: сделать ссылки на электронные базы данных Минобороны России и иные источники.

4. Выполнить творческое задание (ЭССЕ на предложенную тему из области знаний о Великой Отечественной войне) в личном кабинете на сайте Конкурса pravnuki-pobediteley.ru. Содержание творческого задания не должно дублировать исследовательскую часть работы.

Положение о конкурсе Правнуки Победителей https://yadi.sk/i/MohJ3uzxfP2NbQ

Штаб регионального отделения Бессмертного полка России Сахалинской области.

Справки по телефону: 8-914-742-48-72.