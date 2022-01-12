Бессмертный полк России проведет конкурс памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца»

17 января в 11 часов на площадке МИА «Россия сегодня» пройдет пресс-конференция, посвященная творческому конкурсу памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца».

Народный артист СССР, Герой Труда РФ, сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Василий Лановой, ушедший из жизни год назад, несмотря на свою колоссальную занятость и востребованность, всегда находил время и возможность изучать ключевые вопросы работы общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», помогать словом и делом, быть руководителем не только на бумаге, но и в реальности.

ООД «Бессмертный полк России» планирует провести ряд проектов, посвященных памяти своего сопредседателя Василия Ланового.

В их числе творческий конкурс «Пробуждая сердца». Он основан на том, что Василий Семенович любил творчество А.С. Пушкина, А.Т. Твардовского, а также произведение Л.Н. Толстого «Война и мир».

Принять участие в конкурсе смогут подростки от 12 лет, семьи и творческие коллективы. Предполагается два конкурсных направления – художественное прочтение отрывков из произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.Т. Твардовского и стихов других авторов по теме Великой Отечественной войны (участники присылают видеозаписи), а также две номинации для произведений собственного сочинения, посвященных В.С. Лановому и Году культурного наследия народов России, которым объявлен 2022 год (участники присылают текст).

В состав жюри конкурса войдут известные люди – публицисты, актеры, писатели. Председатель экспертной комиссии – Народная артистка России Ирина Купченко.

Для победителей будет организовано итоговое мероприятие в Москве.

О подробностях проведения конкурса расскажут на пресс-конференции, посвященной старту приема заявок. Ее участниками станут:

Ирина Купченко, Народная артистка России;

Елена Цунаева, Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Государственной Думы РФ;

Наталья Шадрина, руководитель Исполкома ООД «Бессмертный полк России».

Пресс-конференция пройдет в онлайн-формате, вопросы участникам можно задать на странице анонса на сайте МИА «Россия сегодня», там же будет доступна трансляция мероприятия.