«Бессмертный полк» шагнет в виртуальное пространство

В нынешнем году на Сахалине и Курилах, как по всей России, в День Победы не будет привычного шествия «Бессмертного полка». Такое решение принято по соображениям безопасности. Но отдать дань памяти погибшим в войне возможно альтернативными способами, в том числе и в виртуальном пространстве.

До 30 апреля на сайте www.polkrf.ru можно будет разместить портрет своего героя в базу ветеранов. В день Победы каждый пользователь сайта сможет найти отправленный им снимок в видеопотоке, набрав нужные фамилию, имя и отчество в поисковой строке.

Истории героев своих семей все смогут показать на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #мойБессмертный полк.

Штаб «Бессмертного полка» предлагает также в День Победы, 9 мая портреты ветеранов (размером не меньше чем А4 это 210, 297 мм, диагональ 364 мм) прикрепить или нанести на футболки, куртки, специальные жилетки или манишки, которые можно надеть поверх любой одежды вне зависимости от погоды, и носить в течение всего праздничного дня. Фото в такой экипировке можно так же выложить в соцсети с хэштегом #мойБессмертный полк.

Несмотря на отмену шествия, акция может стать даже более массовой и мобильной – штаб «Бесмертного полка» предлагает автомобилистам разместить портреты своих близких – участников войны на личном транспорте. Можно также украсить машины снимками орденов и медалей ветеранов, историями их подвига.

ГИБДД рекомендует размещать все изображения на заднем или боковых задних стеклах, чтобы не ограничивать обзор водителю.

Антон Смоляков.