Бессмертный полк снова пройдет по улицам и площадям!

На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» руководители общероссийского об­ще­ст­венного граж­дан­ско-патриотического движения «Бессмертный полк России» заявили о том, что в этом году шествие Бессмертного полка снова состоится в традиционном формате.

Мы снова пройдем плечом к плечу по улицам и площадям городов, поселков и деревень с портретами своих родных и близких – тех, кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны, вспомним тех, кто принес нам Победу», – отметил сопредседатель центрального штаба Сергей Макаров.

«Каждый сможет сам создать штендер – выбрать стиль оформления, добавить фотографию своего героя, – рассказала сопредседатель центрального штаба депутат Госдумы РФ Елена Цунаева. – Распечатать портреты героев ваших семей совершенно бесплатно можно в МФЦ или отделении Почты России. Хочется, чтобы шествие Бессмертного полка стало действительно радостным событием для всех россиян и достойным наших Победителей».

Можно размещать фотографию своего героя изнутри салона автомобиля на заднее или боковое стекло.

Справочную информацию о проведении шествия Бессмертного полка можно получить по телефону горячей линии 8 (800) 20-1945-0.