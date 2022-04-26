«Бессмертный полк» спустя два года снова прошествует по островам

9 мая, в день 77-летия Великой Победы, тысячи сахалинцев и курильчан вновь пронесут по улицам портреты защитников Отечества. Подготовку к шествию обсудили на заседании оргкомитета «Победа», который возглавляет губернатор Валерий Лимаренко.

– Пандемия два года не давала нам провести массовое шествие в городах России, но мы нашли выход из ситуации – перешли в виртуальный формат. Миллионы людей из разных уголков мира увидели героев, кому мы обязаны своими жизнями. В этом году «Бессмертный полк» вновь выйдет на улицы, чтобы почтить память дедов и прадедов, подаривших нам мирное небо над головой, – сказал Валерий Лимаренко.

Ожидается, что в Южно-Сахалинске участие в акции примут не менее 7 тысяч человек. Шествие начнет после военного парада на площади Победы. «Бессмертный полк» пройдет мимо трибун ветеранов на площади Победы, по улице Горького, до Коммунистического проспекта, затем свернет в городской парк и остановится у картодрома.

Большое желание присоединиться к акции выразили школьники, общественники коллективы предприятий. Участникам шествия по всем вопросам будут помогать волонтеры. Уже сформирован актив из 50 добровольцев.

– Основная идея движения – личная семейная память о родственнике – участнике Великой Отечественной войны. При этом допускается подготовка штендеров о тружениках тыла и детях войны, особенно для жителей Охи – города трудовой доблести. Также возможно использовать портреты героев, борющихся сейчас с нацизмом на территории Украины. Участники шествия могут пронести не только портреты, но и символы, которые традиционно ассоциируются с Днем Победы, – рассказал руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк» Андрей Фугенфиров.

В помощь участникам акции на официальном сайте движения polkrf.ru заработал онлайн-конструктор штендеров «Бессмертный полк России». Сервис предлагает различные варианты графических шаблонов: можно выбрать из готовых или создать индивидуальный.

Виртуальное шествие пройдет на сайте 2022.polkrf.ru. Здесь можно разместить информацию о своих родственниках, павших на фронтах войны, сообщает пресс-служба регионального правительства.