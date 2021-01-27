    Без бумажной волокиты. В Сахалинской области разрабатывается интерактивная карта для инвесторов

    Цифровой сервис позволит предпринимателям в дистанционном режиме оценивать инвестиционный потенциал островного региона и подавать заявки на участие в проектах. Об этом стало известно в ходе совета по инвестиционной деятельности. Он прошел 27 января.

    Сахалинская область станет одним из пилотных регионов, где разрабатывается подобный сервис. Такая же работа запланирована в Республике Татарстан, Тульской и Московской областях.

    С помощью интерактивного сервиса карты потенциальный инвестор сможет получить исчерпывающую информацию о ведении бизнеса на Сахалине и Курилах. Там будут размещены сведения обо всех инженерных сетях – электричестве, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, газоснабжении, а также связи и интернете. Будет предусмотрен раздел о логистике островного региона, включающий воздушный, железнодорожный, морской и автомобильный транспорт. На портале разместятся также нормативно-правовые документы и информация о мерах поддержки предпринимательства.

    На карту будут нанесены все инвестпроекты, которые планируется реализовать в островном регионе. Потенциальные резиденты смогут выбрать интересующий лот и в онлайн-режиме подать заявку.

    – Мы хотим, чтобы потенциальные инвесторы получили удобный инструмент для бизнес-планирования. На портале должен быть калькулятор, чтобы предприниматель смог произвести расчеты экономических показателей проекта – с учетом мер поддержки и без них. Мы уже перевели на цифровые рельсы медицину и социальную защиту. Теперь работаем над тем, чтобы бизнес мог получать все виды услуг дистанционно, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

    Инициативу по созданию сервиса поддержал председатель совета директоров «Восточной горнорудной компании» Олег Мисевра.
    – Привлечение инвесторов – одна из главных задач, которую должна решать власть.

    Нужно максимально разгрузить бизнес от бумажной волокиты по оформлению земельных участков, разрешений и других документов. Интерактивный сервис – хороший инструмент для этого, – отметил руководитель одного из ведущих сахалинских предприятий.

    В 2020 году Сахалинская область вошла в топ-30 самых инвестиционно привлекательных регионов России. На 2021-й поставлена задача – улучшить позиции в национальном рейтинге. Для этого налаживается эффективная обратная связь с бизнесом, предпринимаются шаги по снижению административного давления и упрощению бумажных процедур.

    Так, повысилась также эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство. Среднее время получения документов сократилось со 120 до 47 дней.

    Виктор ПРОХОРОВ.

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