Без ГЛОНАСС – до декабря 2022-го

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении еще на один год – до 3 декабря 2022 года – возможности оформлять ввезенные из-за рубежа японские автомобили без установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщила пресс-служба кабмина.

Временный порядок рас­пространяется на подер­жанные праворульные автомобили, приобретенные для личных нужд. Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства.