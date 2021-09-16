Без картошки ни борща, ни окрошки. Первые тысячи тонн клубней поступают в магазины и хранилища

В совхозе «Тепличный» начали активно собирать клубни с 9 сентября. Однако в большинстве хозяйств отвели еще несколько дней на дозревание урожая. И вот 15 сентября аграрии вышли на поля: массовой уборкой картофеля занялись в АО «Совхоз «Южно-Сахалинский», АО «Сов­хоз «Заречное» и СПК «Соколовский».

В прошлом году картофель стали собирать немного раньше — с 10 сентября. Правда, тогда и погода была лучше. Нынешние же аномальные температуры замедлили созревание картофеля и несколько отодвинули начало уборки урожая. Пока что в поле вышли овощеводы южной части Сахалина. Для хозяйств, расположенных севернее, страда начнется ориентировочно с 20 сентября.

На сегодняшний день в области собрано 2000 тонн картофеля. Большую его часть отправили в торговую сеть прямо с поля. Сейчас пришло время закладывать клубни на долгосрочное хранение. Этим уже неделю занимаются в «Тепличном», по мере сбора картофеля его начнут развозить по овощехранилищам и в других хозяйствах.

Потребности региона в овощах так называемой борщевой группы (картофель, лук, морковь, свекла, капуста) остались на уровне прошлого года, поэтому вопрос о новых помещениях для хранения сельхозпродукции стоит не так остро. За лето хозяйства привели овоще­хранилища в порядок, очистили и продез­инфицировали.

А вот в АО «Совхоз «Юж­но-Сахалинский» в прошлом году начали строить овощехранилище на 3000 тонн. На сегодняшний день работы почти завершены. Новый объект важен для хозяйства. С вводом его в эксплуатацию проблема хранения сельхозпродукции здесь будет полностью решена.

Кроме раннего картофеля сельхозпредприятия уже поставляют в торговую сеть региона и другие овощи. На реализацию было отправлено 95 тонн моркови, 58 тонн свеклы, 650 тонн ранней капусты, а также 226 тонн редиса, салата, патиссонов и кабачков.

Лука собрано уже около 150 тонн. Небольшая часть отправлена в торговую сеть, а остальное заложено на зимнее хранение.

— Уборка картофеля пред­­положительно завер­шит­ся в первых числах октября, — рассказала советник отдела растениеводства и механизации регионального министерства сельского хозяйства и торговли Татьяна Лабзова. — Весь ок­тябрь сельхозпредприятиям пред­стоит собирать и отправлять в овощехрани­лища морковь, свеклу, капусту. В последнюю очередь будет убрана поздняя капуста. В отличие от других культур она может оставаться на полях до самых заморозков. Низкие температуры капусте не страшны, они лишь улучшают ее вкусовые качества.

Владимир БОЛОТОВ.