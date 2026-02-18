Без малого 20 лет назад на Сахалине снимали телевизионный сериал «Полиция Хоккайдо. Русский отдел»

Сюжет его, как нетрудно догадаться, рассказывает о работе правоохранителей соседнего с нами острова – они раскрывают преступления, которые совершают некоторые граждане, приезжающие к ним с Сахалина.

Авторство под японской маской

Это был первый фильм такого формата, снятый в регионе. Раньше наша местность становилась съёмочной площадкой только для большого экрана. В сериале наряду с известными российским артистами снимались некоторые актёры нашего Чехов-центра. Режиссёром-постановщиком был мэтр отечественного кино и театра Всеволод Шиловский, недавно ушедший из жизни. На Сахалине съёмочная группа была три недели, до сентября 2006 года.

Литературной основой для отечественного сериала стали книги Кунио Каминаси – русского писателя Эдуарда Власова, много лет прожившего в Японии и взявшего японский псевдоним.

Главные герои – офицер отдела Такуя Минамото (его играет казахский актёр Ерик Жолжаксынов), хорошо говорящий по-русски, и его друг, профессор Ганин (Сергей Степанченко), преподаватель русского языка в полицейском управлении. Главная героиня Александра Шевчук (Лариса Пономаренко) работает в сахалинской прокуратуре, оказывается в Японии, чтобы помочь местной полиции в борьбе с мафиозными структурами, переместившимся туда с нашего острова и наладившими контакты с японскими коллегами по «ремеслу». Отношения между Александрой и Такуя Минамото перерастают из чисто служебных в лирические, русская и японец начинают чувствовать взаимную симпатию друг к другу. Детективная линия переплетается с любовной.

Интересно, что в полиции Хоккайдо нет никакого «русского отдела». На японском языке романы этой серии никогда не издавались.

Сериал планировали показать в конце 2006 года на канале Россия 1 – тогда он назывался РТР. Но в намеченный срок зрители его так и не увидели. Первыми посмотрели ленту холмчане – в 2014 году режиссёр Всеволод Шиловский, приглашённый на празднование очередной годовщины Холмска, показал отрывки из своего телепроизведения. По его словам, после съёмок на Сахалине и Хоккайдо возникли финансовые сложности, которые затормозили подготовку к показу.

Сохранились свидетельства слов Шиловского: «Продюсер проворовался. Денег на нормальный монтаж и озвучку нет». Сейчас сериал «Полиция Хоккайдо. Русский отдел» можно посмотреть на различных платформах в интернете. Изначально его задумывали как 12-серийный фильм, потом сократили до 8 серий.

В сериале были задействованы известные артисты – Мария Шукшина, Борис Невзоров, Владимир Ерёмин, Александра Захарова и др. Из сахалинцев в эпизодических ролях снимались Андрей Кошелев, Александр Ульянов (обоих уже нет в живых), Мария Шарапова, Василий Бабаев, Константин Вогачёв, Леонид Всеволодский. Небольшие роли японских полицейских играли наши местные корейцы. А персонажей из японской полиции покрупнее воплотили актёры из Казахстана.

В сценах, для которых выбрали Холмский порт, были заняты сахалинские железнодорожники и портовики. Там как раз снимали одну из самых захватывающих трюковых сцен – разгон машины на причале возле моря и её перелёт на борт отчаливающего судна, роль которого отвели парому «Сахалин-7». Для этих целей из Страны восходящего солнца привезли несколько «японок».

Не подкачали островитяне в кадре

Корреспондент «Советского Сахалина» Татьяна Вышковская (ныне главный редактор издания) присутствовала на съёмках одной из сцен в Южно-Сахалинске – возле пивного ларька в районе птицефабрики, на пересечении улиц Ленина и Украинской… На съёмки небольшого по времени эпизода ушёл практически весь день, а он выдался холодным.

А на следующий день группа отправилась в село Правда в Холмском районе, чтобы снять там другой эпизод – в некой Тимофеевке, в местном краеведческом музее. В нём сыграли наши земляки – Андрей Кошелев, Александр Ульянов, Мария Шарапова, Константин Вогачёв и Василий Бабаев. Всеволод Шиловский на страницах «Советского Сахалина» оценил их работу весьма высоко.

В сериале сыграл эпизодическую роль 10-летний южносахалинец Ваня Аксёненко. Как признался Всеволод Шиловский, школьник очаровал кинематографистов своей детской непосредственностью. Именно такой типаж им был нужен. В кадре мальчишка появляется совсем ненадолго, но подготовка к съёмке заняла почти месяц – ему нужно было придать вид ребёнка, о котором мало заботятся родители. Для этого Иван не ходил в парикмахерскую, надел на съёмкки одежду, в которой выходил играть в футбол. Дубль с единственной фразой про батяню – работника музея, который очередной раз напился (его роль играет Андрей Кошелев) снимали целых 25 раз – это была техническая необходимость, к игре замечаний не было.

На память осталось фото юного актёра-дебютанта с Всеволодом Шиловским, его сохранили и страницы «Советского Сахалина».

Кстати, это место для съёмки оператору-постановщику Ломеру Ахвледиани порекомендовала Татьяна Вышковская. Киномэтр, посмотревший многие красоты мира, позднее признавался, что был очарован картинами островной природы.

Во многих кадрах сериала сахалинцы легко узнают сахалинские пейзажи. Холмский перевал послужил натурной площадкой для сцен автомобильной погони на Хоккайдо. А село Правда послужило не только кинематографической Тимофеевкой, но и заброшенной японской деревней. Вернее, в кадре было только одно разрушенное строение на территории сахалинского села.

В фильме задействовали даже тогдашнего губернатора области Ивана Малахова – он играл самого себя и вручал героине Ларисы Пономаренко благодарственное письмо за хорошую службу и успешную борьбу с российско-японской мафией. Изначально этого эпизода в сценарии не было. Его предложил сам режиссёр-постановщик. По его выражению, это был бонус сахалинцам за всемерную поддержку съёмочной группы. По оценке кинематографистов, тогдашний глава области показал неплохие для дебютанта актёрские качества.

Правда, в чистовой вариант сцена с Малаховым не вошла – хронометраж пришлось урезать…

Приятный сюрприз для режиссёра

Сахалинское радушие и отзывчивость вообще приятно поразили Шиловского. Съёмочной группе оказывали всяческое содействие.

– Спасибо Сахалину и сахалинцам за помощь! Насколько нам было тяжело снимать в Японии – там нельзя, здесь ни в коем случае нельзя, настолько для нас на Сахалине, как говорится, все двери были открыты и помощь была и в большом, и в малом, – выразил режиссёр свою благодарность на страницах «Советского Сахалина» в материале «Ай да Иван, ай да артист» (номер газеты от 23 сентября 2006 года).

От тогдашней областной власти съёмочной группе помогала Александра Ким, работавшая на региональном телевидении и в пресс-службе обладминистрации.

Она вспоминает, что кинематографистам существенно помогали решать вопросы, связанные со съёмками, тогдашняя вице-губернатор области Любовь Шубина и Николай Бондаренко, возглавлявший в то время контрольное управление областной администрации. Благодаря таким ресурсам удалось задействовать в съёмках морские суда, вертолёты пограничников и пр.

Съёмочная группа и Всеволод Шиловский с большой теплотой вспоминали Андрея Данилевского, руководившего в то время морской компанией «Сахалин – Курилы», депутата облдумы – он отряжал в кадр нужные плавсредства. После трудовых будней Данилевский вместе с супругой принял у себя на базе в Холмске всю группу, угостил со всем сахалинским радушием и гостеприимством.

– И надо было видеть довольные лица Всеволода Николаевича и его коллег, которые ехали на край света в тревоге, не имея никакого представления о том, что ожидает их на острове. Удастся ли провести опасные съёмки с погоней на судне и пр.? Удалось! Они получили на острове все, что мы могли им предоставить, и даже чуточку больше, – вспоминает сейчас с улыбкой Александра Юрьевна. – Шиловский так волновался за эпизод с трюком, где машина с берега перелетает на судно, а прошло всё гладко, без бюрократии.

Не менее удивительным было для него посещение областной прокуратуры – он хотел посмотреть помещения, чтобы снять там сцену. Московский гость думал, что здесь придётся пройти массу согласований. Каково же было его удивление, когда они совершенно свободно прошли туда! Побывали в кабинете прокурора – там уже никого не было, поскольку рабочее время подходило к концу. В то время там ещё не было такой охраны, какая есть сейчас.

В общем, Всеволода Шиловского и его группу не раз приятно удивляло, что всё у нас по-простому, душевно и без столичной заносчивости.

Правда, как и тогдашний губернатор, областная прокуратура в чистовой вариант сериала не попала. Точнее, сцены в кабинете следователя есть, но снимались они уже в московских павильонах. А начинаются эти эпизоды почему-то в здании областной администрации на Компроспекте. Сначала крупным планом табличка – администрация Сахалинской области, следующий кадр – кабинет следователя, её коллеги в форме и разговоры о работе. Кто-то просмотрел такой очевидный ляп – не могут прокуратура и её сотрудники располагаться в здании, где находится орган власти. Вполне возможно, что Шиловский такого бы не допустил, но подготовкой картины вчистовую занимались уже без него…

Евгений АВЕРИН.

Фото Сергея Красноухова.

Интересно…

Три фильма на Сахалине снял наш земляк – уроженец Холмска, актёр, режиссёр, сценарист и продюсер Владимир Плотников.

«Заряженные смертью» (1991 г.). Производство Россия – США. Места съёмок – Южно-Сахалинск и Корсаков. Картина рассказывает о совместной борьбе советских пограничников и службы береговой охраны США с группой особо опасных преступников. В фильме снимались актёры сахалинского Чехов-центра Александр Ульянов (играл капитана шхуны-нарушителя) и Владимир Абашев (майор милиции).

«Отряд Д» (1993 г.). Основа сюжета – опасные и привлекательные приключения на море и на суше: страстная любовь, встреча со смертью, экзотика Дальнего Востока и отчаянная борьба с дельцами наркобизнеса… Задействованы сахалинцы– Александр Ульянов, Владимир Абашев, Клара Кисенкова, Владимир Мироедов.

«Твоя воля, Господи» (1993 г.). Часть съёмок проходила в южно-сахалинском аэропорту. Герои фильма – преуспевающий журналист-повеса Павел, пишущий на острые перестроечные темы, и интеллигентная, но свободная женщина (врач по профессии), которая пытается уйти от ненужной любви. Случайное знакомство становится началом их долгих непростых отношений на пути к любви и взаимопониманию.

В эпизодах были заняты сахалинцы Александр Ульянов, Андрей Кошелев, Владимир Мироедов, Владимир Абашев.

Знаете ли вы, что…

Некоторые эпизоды фильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Станислава Говорухина снимались на Шикотане, у мыса Край Света.

Несколько сюжетов картины «Белые росы» (1983 г.) сняли на Кунашире. В эпизодах видны поворот, где стоит стела с надписью «Южно-Курильск», а чуть поодаль располагается Горячий Пляж.

В 1954 году Эльдар Рязанов снял документальный фильм «Остров Сахалин» о жизни нашего региона. Это было началом кинокарьеры будущего мэтра отечественного кино.

Кстати

На Сахалине и Курилах снимали следующие фильмы:

«Потерянный остров» (2018 г.). Место съёмок – Кунашир. По пьесе Наталии Мошиной «Остров Рикоту». Столичный журналист прибывает на отдалённый дальневосточный остров, чтобы сделать репортаж о рыбацком поселении, в котором нашли своё последнее пристанище 12 человек, окружённых дикой природой в бескрайнем океане. Вскоре выясняется, что журналиста Игоря Воеводина все только и ждут. Оторванный от большой земли, он оказывается во власти местных жителей и притягательной хозяйки острова.

«Пегий пёс, бегущий краем моря» (1990 г.). Режиссёр Карен Геворкян. Основные съёмки шли на полуострове Шмидта в Охинском районе, несколько сцен – на северных Курилах. В основе сюжета – одноимённая повесть Чингиза Айтматова о маленьком северном народе. Первая охота юного нивха Кириска, первый его выход в море с дедом, отцом и дядей за своей Большой Рыбой, после чего, по закону рода, мальчик посвящается в мужчину. Геворкян работал над фильмом как поэт и учёный, процесс занял почти четыре года. Он изучил этнографический материал, мифологию нивхов. Режиссёр добавил в игровое кино подлинную жизнь, неторопливо показал, как племя общается, ест, спит, охотится, танцует, проводит религиозные обряды. Фильм завоевал главные призы Московского международного кинофестиваля и «Кинотавра» 1991 года.

«Маньчжурский вариант» (1989 г.). Съёмки проводили в областном краеведческом музее. Действие этого фильма происходит в Маньчжурии в августе 1945 года. Герой картины – разведчик Чадьяров, он же – хозяин отеля для высших чиновников японской армии Исидзима.

«Право на выстрел» (1981 г.). Съёмки шли на Шикотане. Пограничный сторожевой корабль, которым командует Алексей Никитин, обнаруживает неправомерные действия иностранных рыболовецких судов в наших территориальных водах. Опытный командир разгадывает планы противника и начинает преследовать замаскированное под краболова разведывательное судно…