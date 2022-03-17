Без медалей не возвращаются. Сахалинские спортсмены хорошо выступают на соревнованиях

На скоростных трассах

В Южно-Сахалинске про­шли заключительные старты чемпионата и первенства России по горнолыжному спорту. В финальный день соревнований спорт­смены состязались в супергиганте и суперкомбинации на трассах «Армейка» и «Спортивная» СТК «Горный воздух», сообщила пресс-служба сахалинского министерства спорта.

Лучшие результаты на чемпионате России в супер-гиганте показали Юлия Плешкова (Камчатский край), Екатерина Ткаченко (Москва), Анна Нагайцева (Кемеровская область), Иван Кузнецов (Камчатский край), Александр Андриенко (Калужская область), Даниил Симонов (Магаданская область).

В суперкомбинации призовые места завоевали Анастасия Горностаева (Москва), Екатерина Ткаченко (Москва), Полина Мельникова (Москва), Иван Кузнецов, Никита Казазаев (оба – Камчатский край), Антон Енджиевский (Красноярский край).

В соревнованиях приняли участие около 100 спорт­сменов из 14 регионов страны.

София – в лидерах

В Южно-Сахалинске завершились чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по сноуборду.

В параллельном слаломе лидерами среди участников 2009 – 2010 годов рождения стали Виктория Буняк (Магадан) и Матвей Добросовестный (Южно-Са­ха­линск).

Лучшими среди ребят 2007 – 2008 г. р. стали Таисья Желтова и Игорь Надыршин – оба спортсмена из Южно-Сахалинска. Турнирную таблицу среди юниоров 2002 – 2006 г. р. возглавили София Надыршина (Южно-Сахалинск) и Михаил Тарабанько (Владивосток).

Победу в параллельном гиганте завоевали сахалинцы Ульяна Белоусова и Никита Манакин 2009 – 2010 г. р. А в возрастной категории 2007 – 2008 лидерами стали Василиса Рудакова (Владивосток) и Игорь Надыршин (Южно-Сахалинск). Среди юниоров 2002 – 2006 лучшими стали София Надыршина и Михаил Тарабанько.

Вслед за «бронзой» – «серебро»

Сахалинская спортсменка Анна Кожинова завоевала «серебро» на первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров. Соревнования проходили в Кировской области.

Участвовали около 300 спортсменов из 39 регионов страны.

В масс-старте на 15 км Анна Кожинова пришла к финишу второй, пройдя дистанцию за 44:23,6 секунды.

Ранее сахалинка завоевала бронзовую медаль на дистанции 5 км свободным стилем.

«Дождь» из наград

Во Владивостоке состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию. В бассейне спорткомплекса «Олимпиец» состязались около 300 спортсменов.

– Сахалинская команда завоевала наибольшее количество медалей – 53 (21 золотую, 18 серебряных и 14 бронзовых), опередив по этому показателю восемь регионов, – рассказал председатель Сахалинской областной федерации плавания Владимир Винокуренков.

Чемпионов, победителей и призеров соревнований подготовили тренеры Любовь и Владимир Винокуренковы, Артем Золотарёв, Татьяна и Борис Ториковы.

В «яблочко»!

В городе Улан-Удэ прошел III этап Кубка России по пулевой стрельбе. Его участниками стали свыше 200 спорт­сменов из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

Анна Бойко и Константин Обоскалов, представляющие Сахалинскую область, пробились в финал, где одержали победу над коман­дой из Иркутска (16:8).

Сахалинка Ольга Аверкина завоевала две серебряные медали.

Успех на ковре

В Хабаровске состоялся чемпионат Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации по дзюдо.

Две бронзовые медали завоевали сахалинцы Эльдар Хабиев и Азамат Алхаматов.

Мяч над сеткой

Во Владивостоке прошло первенство Дальневосточного федерального округа по волейболу. На площадку вышли юноши и девушки 2008 – 2009 г. р.

У девушек сборная коман­да Сахалинской области стала лучшей.

На пятом месте

В Москве состоялись главные соревнования в российском чир-спорте – чемпионат и первенство России. В этом году самое значимое и масштабное спортивное событие объединило свыше пяти тысяч участников из 46 регионов России.

Островной регион представляла сборная команда в составе 82 спортсменов и восьми тренеров. Наши выступали как в двойках, так и в групповых дисциплинах, четырьмя командами разных возрастов. В общей копилке сборной одна золотая, две серебряные и пять бронзовых медалей. В общем зачете островитяне заняли 5-е место.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.