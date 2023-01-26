Без надежды безнадежно. О чем болит душа у бывшего докера-механизатора Александровского морского порта

С Александровск-Сахалинским морским торговым портом наша династия Логвиновых связала всю свою жизнь. Наш общий трудовой стаж – 210 лет. Думаю, это о чем-то говорит.

Мы гордимся тем, что работали на одном из старейших предприятий Дальнего Востока, которому в этом году исполнилось бы 140 лет. С ним связано много судеб, порой трагических. Это по его бревенчатому пирсу сходили на берег приговоренные к каторге, в том числе политические ссыльные и знаменитая рецидивистка по прозвищу Сонька Золотая Ручка. Здесь в 1890-м ступил на сахалинскую землю Антон Чехов.

Мне очень интересна история моего предприятия, я собрал о нем много интересной информации. Знаю, что порт 1883 года постройки – это обыкновенный ковш с деревянной пристанью, теплым павильоном для служащих, приезжих и конторы. Была здесь котельная, питавшая паром, три лебедки грузоподъемностью до 50 тонн. На территории порта находились склады, лесопилка, мельница, мастерские, жилые дома, казармы. Причальных линий не было. Катера «Князь Шеховской», «Генерал-адъютант Корф», «Мицуль» и десятки деревянных барж грузоподъемностью до семи тысяч пудов заходили сюда только во время прилива. Швартовались они на рейде в 2 – 3 км от берега, а штормовую непогоду пережидали в бухте Де-Кастри.

По деревянной платформе пристани к Александровску на полторы версты тянулся рельсовый путь, по которому вагонетки перевозили грузы. Одни лишь пароходы Добровольного флота за раз доставляли до 100 тыс. пудов всего необходимого для казны и частной торговли. Летом на рейде стояло несколько пароходов.

Срочные рейсы между Владивостоком и Николаевском (через Александровск) выполнял почтовый пароход компании Шевелева «Байкал». На рейд заходили даже иностранные паровые и парусные суда. Они доставляли грузы и запасались местным углем, добываемым тюремным ведомством. Среди коммерческих транспортов были парусники из Сан-Франциско и с Сандвичевых островов.

Мои родные рассказывали, что в советское время порт решили разместить в пойме реки Большая Александровка по соседству со стратегическим гидроаэродромом. Стоимость строительства определили в 50 млн рублей. Велось оно силами портостроя и земкаравана Амурского морского пароходства. Удалось углубить дно, укрепить береговую полосу, переоборудовать барак под пассажирский вокзал. Пароход «Ф. Меринг» начал пассажирские перевозки по экспрессной линии Владивосток – Александровск. Но в 1938 году все работы прекратились. Ковш перестали очищать, и он настолько обмелел, что во время отлива на большой площади акватории обнажалось морское дно. Из места укрытия судов порт, по сути, превратился в ловушку для них.

Ветеранам особенно запомнились грозные морские стихии. В 1939 – 1940 годах они унесли более 20 человеческих жизней, затопили 112 катеров и кунгасов. В сентябре – октябре 1944-го в ковше штормы смяли и превратили в щепки 11 дрифтеров Александровского рыбокомбината. При погрузке пароходов погибли 36 человек. За 1941 – 1944 годы в условиях вынужденных рейдовых работ были разбиты десятки судов, сотни кунгасов и барж, выброшены на берег 11 крупных пароходов, в том числе «Максим Горький».

В послевоенное время дело пошло в гору, порт стал прибыльным. В 1955-м здесь специальным плашкоутом стали доставлять пассажиров на пароход. Коллектив механических мастерских построил катер «Ворошилов» для буксировки больших барж на дальние рейсы. Организованная в 1956 году регулярная грузовая линия Ванино – Александровск значительно сократила потребности в рабочей силе и плавсредствах, снизила себестоимость переработки грузов почти вдвое.

Бассейновый комитет Союза моряков Сахалинской области присудил порту первое место с вручением коллективу переходящего Красного знамени. Во втором квартале предприятие получило третью всесоюзную премию.

Год 1957-й нашей династии запомнился тем, что предприятие стало одним из первых рентабельных портов Сахалина и получило на вечное хранение Красное знамя обкома КПСС.

Для улучшения финансовой деятельности перешли на баржевой вариант доставки грузов. Удалось значительно сократить расходы, внедрив комплексную механизацию на переработке угля, сохранив подсобные и вспомогательные хозяйства. Частичные ремонты стали выполнять сами портовые рабочие. Суда, которые раньше загружали за 9 – 10 дней, стали обрабатывать за 32 – 48 часов. Финансовое положение предприятия улучшилось.

За успехи в труде 80 ветеранов порта удостоились орденов и медалей. Десять человек отмечены знаком «Почетный работник морского флота». Более 200 рабочих получили новые квартиры. Общей радостью стало возведение школы, детсада, яслей, клуба.

В 1970 – 1980-е годы заметно изменился облик порта. Мощные погрузочные средства, флот позволили перерабатывать тысячи тонн грузов, досрочно выполнять планы.

В 1990 – 2000-е все мы ждали реконструкции, оцененной более чем в 82 млрд рублей (в ценах 1994 года). Нам говорили, что новый порт с предполагаемым грузооборотом в 890 тыс. тонн разместится между скалами Три Брата и нынешним ковшом. Береговую черту собирались отсыпать и выдвинуть в море четыре причала – три грузовых и один для местного флота. Севернее нынешнего ковша планировалось возведение нефтяного терминала. Однако сложное экономическое положение 1990-х сделало эти планы несбыточными. И предприятие, более ста лет вносившее неоценимый вклад в экономическое развитие района и области, пришло в упадок. В 2011 году оно прекратило свое существование.

Про порт и его тружеников я собрал большой материал: фотографии, вырезки из газет. Бережно храню Книгу почета предприятия, знамя, грамоту министерства морского флота. Конечно, тяжело осознавать, что родному предприятию пришел бесславный конец. В один день уволили 173 человека приказом с такой формулировкой: «В связи с отказом от перевода в другую местность вместе с работодателем».

Минуло уже 11 лет, как нет порта и его городка. Людям дали новые городские квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В 2016-м и мы с бабкой и котом получили трехкомнатную квартиру. Хоромы!

Жаль, порт бездействует. Пирс разбит тяжелыми осенними штормами, ковш забит песком… Горько от того, что предприятие постиг регресс: от становления – к падению.

Но где-то в глубине души у меня теплится надежда, что, быть может, настанут иные времена с новыми возможностями. И тогда регион вновь ощутит потребность в возрождении своих северных морских ворот.

Василий ЛОГВИНОВ, г. Александровск-Сахалинский.