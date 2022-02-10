Без наград не остались. Островитяне успешно выступают на различных соревнованиях

Две медали слаломистов

В Белокурихе (Алтайский край) состоялся XI этап Кубка России по горнолыжному спорту. Участники определили медалистов в слаломе.

У мужчин за явным пре­и­муществом гонку вы­играл горнолыжник команды Красноярского края Антон Енджиевский. Вторым призером стал Сергей Майтаков из Новосибирска. «Бронза» в активе Артема Кашинцева (Южно-Сахалинск), сообщила пресс-служба регионального минспорта.

В топ-10 также пробились сахалинцы Леонид Трясов (пятое место), Владимир Котловский (шестое), Кирилл Казаков (седьмое), Назар Чернов (девятое).

В женской гонке победила Анастасия Силантьева (Московская/Кемеровская области). На втором месте Анна Нагайцева (Кемеровская область), на третьем – Рината Абдулкаюмова (Юж­но-Сахалинск).

На данный момент Сахалинская область лидирует в командном зачете с пре­имуществом свыше 1000 очков.

«Чеховским» маршрутом

Владимира Равдугина, участника одиночного велопробега «Дорогами Чехова: Крым – Сахалин», чествовали в региональном министерстве спорта. Островитянин проехал 12 тысяч км от Ялты до Сахалина на велосипеде. Ему вручили памятный знак в честь 75-летия области и именной кубок.

– Мы очень рады, что в нашей области есть люди, способные совершать невероятные поступки. Проехать дорогами Антона Павловича Чехова, пройти большое количество препятствий по пути, но получить поддержку людей со всей страны и добраться до цели – это дорогого стоит, – поздравила велосипедиста директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.

Владимир Равдугин рассказал, что проследовать маршрутом Чехова ему хотелось очень давно, но он не знал, как это будет. По признанию сахалинца, доехав до Москвы, он засомневался, что сможет пройти весь намеченный путь.

– Сейчас многие люди 30 – 40 лет ощущают переломный момент в жизни. Не знают, что делать и куда двигаться дальше. Антон Павлович тоже не знал и потому отправился в путешествие. Я всем советую пройти тем же «чеховским» маршрутом, познать себя и найти новый смысл жизни, – поделился впечатлениями от поездки сахалинец.

Одиночный велопробег Владимира Равдугина «Дорогами Чехова: Крым – Сахалин» стартовал 19 апреля в Ялте и завершился 27 сентября в Александровске-Сахалинском.

Стал мастером спорта

В Красноярске завершился чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лыжным гонкам. На старт вышли более 150 лыжников из 13 субъектов страны.

На дистанции 15 км свободным стилем 10-е место занял спортсмен из Охи Иван Деревцов. Он выполнил норматив мастера спорта РФ. Результат островного лыжника 37:16,9. Тренирует его Ирина Дробитько.

Максим Косарев на 19-м месте, Павел Попов – на 24-м.

В забеге на 15 км классическим стилем Иван Деревцов выступил еще успешнее, стал пятым с результатом 41:22,9.

Максим Косарев показал 12-й результат, Павел Попов – 21-й.

«Серебряная» «Золотая шайба»

В Нижегородской области завершился розыгрыш финального этапа турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» в старшей возрастной группе юношей 2007 – 2008 годов рождения.

Сахалинскую область представила сборная команда «Кристалл» в составе сильнейших хоккеистов из одноименной спортивной школы, а также трех полевых игроков и вратаря школы игровых видов спорта Южно-Сахалинска.

На групповом этапе наши хоккеисты провели три игры. Матчи с новосибирским «Локомотивом» и «Заполярником» из Норильска сахалинцы выиграли (8:0 и 16:0). В матче с «Форвардом» из Благовещенска «Кристаллу» не удалось стать лидером, игра завершилась в овертайме победой наших соперников – 2:3.

Тем не менее сахалинцы прошли в плей-офф, где продолжили борьбу за первое-второе места. Здесь «Кристалл» победно провел две встречи: матч с командой из Читы завершился со счетом 4:0, игра с «Темпом» из Артема – со счетом 2:1. В финальном поединке с благовещенским «Форвардом» победили амурчане – 6:0.

Команда «Кристалл» завершила свое выступление на «Золотой шайбе» на втором месте. Золото у «Форварда», на третьем месте команда «Княгинино» из Нижегородской области.

Согласно регламенту «Золотой шайбы», команды, занявшие первые места на третьем этапе соревнований, сразятся за главный приз в суперфинале турнира.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.