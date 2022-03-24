Без наград с турниров не возвращаются. Сахалинские спортсмены на всех соревнованиях доказывают: они среди сильнейших

Благодарность президента

Владимир Путин подписал распоряжение «За вклад в развитие физической культуры и спорта» и объявил благодарность членам паралимпийской сборной команды России. В составе команды отметили спортсменов сахалинского центра спортподготовки – сноубордиста Всеволода Щеглова, горнолыжников Александра Алябьева и Алексея Бугаева.

Сахалинец Всеволод Щеглов, а также Алексей Бугаев и Александр Алябьев, выступающие за Москву и островной регион, принимали участие в зимних Играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Алексей Бугаев завоевал две золотые медали Игр, а Всеволод Щеглов и Александр Алябьев стали обладателями серебряных наград.

В рамках Игр прошли соревнования, предусмотренные программой Паралимпийских зимних игр в Пекине. Старты проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта.

Более 600 медалей за год

Итоги достижений островных спортсменов на выездных соревнованиях подвела коллегия министерства спорта Сахалинской области. В ушедшем году сахалинские атлеты заработали 226 золотых медалей (65 на дальневосточном, 145 на всероссийском и 16 на международном уровнях). Также островитяне взяли 193 серебряные и 198 бронзовых наград.

Победителями первенств России островные спорт­смены становились 33 раза. Кроме того, в копилку области они добавили 21 серебряную и 39 бронзовых медалей.

Чемпионами России стали 4 человека, серебряными призерами – 15 островитян, а бронзовыми – 9. На всероссийских соревнованиях завоевано 358 медалей различного достоинства.

2021 год считается одним из успешных спортивных сезонов для спортсменов Сахалинской области на мировой арене. Так, в отчетном году завоевано 50 медалей на международных соревнованиях, из них за первое место – 18, за второе – 17, а за третье – 15.

Отмечено, что Сахалинская область на 1-м месте в ДФО по вовлеченности населения к занятиям спортом, сообщили в региональном министерстве спорта.

Прием самбо

Во Владивостоке состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 14 – 16 лет. В нем приняли участие свыше 250 спортсменов из десяти регионов.

Бронзовым призером в весовой категории до 64 кг стал корсаковец Руслан Мустафаев, «серебро» в категории 79 кг завоевал Кази Магомедбеков (Корсаков). А Илья Резников из южно-сахалинского СК «Дзюдокан» стал победителем в весе до 53 кг. Второе место занял воспитанник областной спортшколы самбо и дзюдо Кирилл Уваров.

Бокс!

В Благовещенске завершилось первенство Дальнего Востока по боксу среди юношей 15 – 16 лет. Побороться за лидерство в турнире приехали более 120 спортсменов из Якутии, Приморского и Камчатского краев, Бурятии, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областей, Чукотского автономного округа, а также из Хабаровска, Читы и Магадана.

В составе сборной Сахалинской области за награды боролись 11 спортсменов. Наша команда заняла пятое место из 11 команд-участниц – одно первое и три вторых места.

Воспитанник спортивного клуба «Бриллиант» из Южно-Сахалинска Данияр Агаев стал обладателем золотой медали в весовой категории 63 кг.

Представители спортшколы «Кристалл» Максим Бондарев и Алмамбет Батыров – серебряные призеры в весе 48 и 80 кг соответственно, Сергей Шатунов из клуба «Бриллиант» в весовой группе 75 кг также стал обладателем серебряной медали.

Не зря ездили в Брянск

В Брянске завершились всероссийские соревнования РФСО «Локомотив» по вольной борьбе. Свое мастерство продемонстрировали около 500 спортсменов из 21 региона страны.

Сахалинскую область представляли воспитанники СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска, спортивной школы им. Н. П. Карпенко (Шахтерск), спортивной школы г. Анивы и спортивной школы г. Корсакова. Они завоевали восемь медалей.

Победительницей соревнований в возрастной группе до 18 лет стала кандидат в мастера спорта из Корсакова Арина Яковлева. Она выступала в весовой категории до 57 кг.

Серебряная награда в активе Дианы Катрич из Корсакова (до 53 кг). На третью ступень пьедестала почета поднялись Елизавета Шестакова из Шахтерска (до 46 кг), Рустам Мустафаев из Южно-Сахалинска (до 80 кг) и Евгений Куликов из Анивы (до 110 кг).

«Сахалин-1» – первый

В Южно-Сахалинске подвели итоги первенства ДФО и региональных соревнований по горнолыжному спорту «Утро Родины». В течение трех дней 130 спортсменов в возрасте 12 – 14 лет из Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, а также Сахалинской области состязались в слаломе-гиганте, слаломе и командной гонке. Соревнования проходили на трассах СТК «Горный воздух».

По результатам командной гонки первое место завоевали спортсмены из сборной Владивостока. Второе место заняли горнолыжники из коман­ды «Сахалин-1». «Бронза» у «Сахалина-2».

По итогам выступлений на первенстве ДФО первое общекомандное место заняли спортсмены «Сахалина-1», вторыми стали гости из Владивостока, «бронза» у команды «Сахалин-2».

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.

Фото: Министерство спорта Сахалинской области.