Без перебоев войти в отопительный сезон. Сергей Надсадин проверил ход ремонта на проблемном участке Комсомольского коллектора

В Южно-Сахалинске продолжается подготовка к отопительному сезону. Эти работы на постоянном контроле главы города. 16 августа Сергей Надсадин оценил, как проводится масштабный ремонт участка Комсомольского коллектора, где прошлой зимой было несколько серьезных повреждений.

Специалистам АО «Сахалинская коммунальная компания» предстоит за месяц заменить 143 метра магистрального трубопровода и установить новую запорную арматуру большого диаметра.

– Работы на проблемном, как показал прошлый сезон, участке ведутся для того, чтобы максимально без перебоев обеспечить наших потребителей теплом и горячей водой, исключив резонансные аварийные ситуации. По графику подрядчику предстоит выполнить работы к 15 сентября, далее приступим к восстановлению благоустройства, – рассказал мэру города генеральный директор АО «Сахалинская коммунальная компания» Максим Беккер.

Сергей Надсадин ход работ в целом оценил положительно.

– Отмечу важный момент – обязательное благоустройство. Подрядчики Сахалинской коммунальной компании должны в максимально сжатые сроки восстановить нарушенное покрытие и зеленую зону. Со своей стороны мы также будем отслеживать ситуацию, – отметил мэр Сергей Надсадин.

Как рассказал Максим Беккер, все работы компании по подготовке к отопительному периоду в Южно-Сахалинске ведутся по графику. Котельные, насосные станции, центральные тепловые пункты готовят в плановом режиме, восстанавливается благоустройство.

Мероприятия ремонтной программы выполнены уже на 70 %. Бригады СКК приступили ко второму этапу гидравлических испытаний. В сентябре, когда все найденные повреждения устранят, сети начнут постепенно заполнять теплоносителем.

Главой города поставлена задача руководителям профильных структурных подразделений администрации, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний завершить все плановые работы в установленные сроки, чтобы качественно и без перебоев войти в отопительный сезон в начале октября, сообщила пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.