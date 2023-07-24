Без рыбы не останемся. Сахалинские специалисты разводят лососевых на заводах

Около восьми тысяч искусственно выращенных мальков тайменя выпустили во взрослую жизнь. С прошлого года они росли в бассейнах Охотского лососевого рыбоводного завода. Его специалисты – единственные в регионе, кто занимается воспроизводством этой краснокнижной рыбы.

Перед выпуском мальков осмотрели. Они здоровы и весят по четыре грамма. 2200 особей отправили в реку Комиссаровку, а еще шесть тысяч – в Ударницу. Именно в этих местах попались в сети их родители.

В июле заводы Главрыбвода выпустили в реки рекордное количество мальков кеты – 4,4 млн.

Искусственным выращиванием рыбы занимается ФГБУ Главрыбвод. Деятельность ведется на 15 заводах: Адо-Тымовский специализируется на разведении осенней кеты, Анивский выращивает горбушу и симу, Буюкловский (кета и горбуша), Калининский (кета), Лесной (горбуша), Охотский (кета, кижуч, нерка, таймень, сахалинский осетр), Побединский (кета), Пугачевский (горбуша), Сокольниковский (кета), Таранайский (кета, горбуша), Урожайный (горбуша), Ясноморский (кета), Курильский (горбуша), Рейдовый (горбуша и кета) и Лососевый рыбоводный комплекс «Найба» (горбуша и кета).

– Мальков рыб еще японцы разводили, – рассказал специалист Главрыбвода Максим Мякишов. – После завершения оккупации Японии, заводы перешли во владение СССР, и с 1946 года здесь выращиваются мальки кеты, горбуши, симы, кижуча и тайменя. На Сахалине есть еще частные компании, которые занимаются разведением кеты и горбуши. Тайменя, симу и кижуча выращиваем только мы. Для разведения мальков из рек изымаются самцы рыб, их продуктом оплодотворяют самок. Дальше икра отправляется в инкубационные аппараты, где растет десять месяцев. После выпуска мальки уплывают в море, научные сотрудники наблюдают за ними. Каждый год мы вылавливаем рыбу для маркировки и проверяем, сколько мальков выжило.

В 2020 году Главрыбвод вырастил и выпустил около 8 млрд личинок и молоди.

Горбуша и кета искусственно выращивается для формирования промысловых запасов, а кижуч, сима и таймень – для поддержания популяции.

Недавно в Смирныховском районе бассейны Буюкловского рыбоводного завода покинули 550 тысяч мальков кижуча. Это единственное предприятие в регионе, которое уже 45 лет занимается воспроизводством этого вида лосося. Сейчас мальки достигли веса в 2 грамма и, по мнению рыбоводов, готовы начать самостоятельную жизнь. Ближайший год молодь проведет в реке и только следующей весной произойдет скатывание подросших особей в море. Возврат на нерест представителей этой партии ожидают примерно через 3 – 5 лет. Таким образом, стараниями местных рыбоводов уже на протяжении почти полувека в реках Буюклинка и Поронай удается поддерживать стабильную численность популяция кижуча.

Сахалинского тайменя на островах искусственно выращивают с 2012 года специалисты Главрыбвода. Ему посвятили отдельную областную программу. Сейчас растет новое поколение редкой рыбы. В лотках на заводе развиваются около 15 тысяч икринок.

– Кета – промысловая рыба, восполнение популяции которой проводится в большей степени искусственно. Это сохраняет не только экологический баланс Дальневосточного региона, но и социально-экономическую устойчивость, – рассказал Максим Мякишов. – На заводах Главрыбвода молодь выращивали из икры с использованием современных биотехник: соблюдался необходимый режим питания, строго контролировались температура и качество воды. Перед выпуском проверили вес и размер мальков – показатели, необходимые для улучшения приживаемости рыбы в естественной среде. В реках молодь адаптируется к новым условиям и уйдет в ареал обитания – Охотское море и Татарский пролив.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.