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«Без срока давности»

Фото: безсрокадавности.рф

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Такая выставка откроется 8 ноября в историческом парке «Россия – моя история». Проект создан на основе документов, рассекреченных управлением ФСБ России по Сахалинской области.

Проведена работа по поиску, отбору и рассекречиванию документов в отношении лиц, оказывавших содействие нацистской Германии и её союзникам в период Великой Отечественной войны.

В октябре 2024 года в фонды музейно-мемориального комплекса «Победа» были переданы материалы в отношении украинских коллаборационистов, проживавших после окончания Второй мировой войны на территории островного региона. Надеясь избежать наказания, бывшие полицаи и охранники концлагерей, участвовавшие в арестах, пытках и расстрелах мирных граждан на Украине и Белоруссии, скрывались после окончания войны на Сахалине.

В выставке использованы материалы Донецкого краеведческого музея и отделения общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в республике Марий Эл.

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