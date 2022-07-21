Без суда не обойтись. Моряки с застрявшего за границей сахалинского судна уже дома, но по-прежнему без обещанной зарплаты

Члены экипажа рыболовной шхуны «Арго» (порт приписки – Корсаков) смогли недавно освободиться из вынужденного плена в южно-корейском Пусане и вернуться домой в Россию. Этому поспособствовали наши дипломаты.

Фото с борта краболова «Арго», автор матрос Павел Лукьянов.

Как рассказал один из моряков, житель Приморья Павел Лукьянов, при их содействии четверых из шести членов команды отправили из Кореи во Владивосток на пароме «Eastern Dream». Двое остались в Пусане – надеются сесть на другое судно, заработать хоть что-нибудь на нем и компенсировать те потери, которые они понесли на «Арго».

Напомним, эта история берет начало с января нынешнего года. Рыболовная шхуна (принадлежит она компании «Прайд» из областного центра) должна была привезти груз краба в Пусан, сдать его там, встать на ремонт. После (примерно через месяц-полтора) часть экипажа собиралась вернуться в Россию, часть – продолжить работу в море. Однако все пошло не по плану – сахалинское плавсредство, к большому удивлению моряков, не стали ставить к причалу, отказывались обслуживать и пр. В последние месяцы были большие проблемы с горючим, поэтому приходилось его экономить, периодически останавливать энергоустановку. По этой причине не было возможности хранить продукты в холодильниках. Чем могли, помогали коллеги с других судов под российским флагом.

Получить разъяснения от руководства экипажу так и не удалось: по словам Павла Лукьянова, в фирме сначала не отвечали, потом поменяли номера телефонов. И самое главное – ему только дважды за все время нахождения на «Арго» перечислили на карту по 13 с небольшим тысяч рублей. Хотя обещали намного больше. Аналогичная ситуация была и у остальных.

После отъезда моряков многострадальную шхуну из Корсакова поставили под охрану. Что будет дальше с ней – непонятно. Во всяком случае, в руководстве «Прайда» на этот вопрос кор­респондента «Советского Сахалина» отвечать не стали. Задали встречный вопрос: а вам для чего это нужно, ведь судно – частная собственность и владелец вправе с ним делать все, что захочет… Этого права никто не отрицает. А вот что судовладелец думает по поводу задолженности команде «Арго»? На этот вопрос отвечать не стали вообще, просто положили трубку.

А было бы интересно узнать, что скажут хозяева насчет того, что восстановление трудовых прав нанятых «Прайдом» рыбаков находится на контроле прокуратуры Южно-Сахалинска. Ведь факты несвоевременной выплаты заработка находящимся на «Арго» подтвердились в ходе прокурорской проверки. По этому факту в адрес руководителя компании еще раньше внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства – звоночек достаточно серьезный.

Если ничего не изменится, может последовать иск в суд о выплате задержанного заработка. Кроме того, из-за проблем с зарплатой моряков в отношении фирмы «Прайд» и ее должностных лиц прокуратура возбудила административные производства, основанием служит статья 5.27 КоАП РФ. К административной ответственности компанию – владельца судна «Арго» привлекла государственная инспекция труда в Сахалинской области. Причина все та же – невыплата заработанного.

Стоит добавить, что история приписанной к корсаковскому порту шхуны стала известна уже на международном уровне: к решению возникшей проблемы подключилась южнокорейская организация ITF международной федерации транспортных рабочих, которая защищает в том числе и права моряков. Ее представители побывали на «Арго», составили акты и обнадежили экипаж тем, что вопрос можно будет решить в суде.

Эдуард САМОЙЛОВ.

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