Без урожая не останемся. Сахалинские аграрии не отступали перед жарой и спасали овощные культуры

Сейчас уже лето похоже на лето: тепло, но не жарко. А всего лишь несколько дней назад на Сахалине стояла жаркая и засушливая погода. В условиях аномальной температуры на огородные культуры было страшно смотреть. Появилось даже опасение, что по осени нас ожидает дефицит овощей и высокие цены.

— Такая погода совершенно не свойственна Сахалину, — отмечала в те дни начальник отдела растениеводства и механизации сельского хозяйства министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Екатерина Сливкина. — В подобных условиях овощные растения обычно приостанавливают свое развитие. Например, у капусты формируется рыхлый кочан, у картофеля приостанавливается набор массы клубней. Растения экономят свои силы, ведь им фактически приходится выживать.

Аномальная жара повлияла на группу ранних овощей, например, несколько снижена масса капустного кочана. Однако опасаться, что остров может остаться без овощей, не следует. Капуста имеет хорошее свойство быстро набирать влагу. Стоит лишь пройти дождю, а он непременно пройдет, и даже не один, как эта средиземноморская культура начнет набирать размер и вес прямо на глазах. То же касается моркови, свеклы, картофеля и всего прочего. И как только начнутся дожди, овощи продолжат свое развитие.

В ожидании дождей сахалинские аграрии продолжают использовать определенные агроприемы, которые способствуют сохранению влаги в почве. В частности, такие хозяйства, как АО «Сов­хоз Южно-Сахалинский», АО «Совхоз «Тепличный», СПК «Соколовский» не забывают ежедневно проводить «сухой полив» – окучивание посевов. Технология несложная. С ночи в междурядье выпадает роса, утром проходит культиватор и закрывает влагу в почве. Благодаря этому растения получают пусть небольшой, но запас влаги на предстоящий жаркий день.

Вся надежда на искусственное орошение, вроде системы полива «Фрегат». С таким широким захватом, как у этой дождевальной машины — до 570 метров! — никакая Сахара не страшна.

— Наши поля со сложным контуром, к тому же они не слишком большие по площади, поэтому «Фрегаты» нам не подойдут. А вот небольших поливальных машин будет вполне достаточно, — уточняет Екатерина Александровна, — кроме того, в настоящее время на ягодниках применяется, и довольно успешно, капельное орошение.

И здесь самое время напомнить о лизинге. Для сахалинских аграриев это самый реальный способ приобрести технику, в том числе и поливальную, на весьма выгодных условиях. Ни в одном из российских регионов нет таких мер региональной поддержки аграриев, как в Сахалинской области, а именно — выплата 100 проц. первоначального взноса на приобретение в лизинг техники, произведенной на территории Российской Федерации. Общая сумма оплаты стоимости техники государством с учетом доставки до региоа составляет 70 проц. Ежегодно в министерство сельского хозяйства и торговли обращаются за гос­поддержкой десятки аграриев, и им здесь ее оказывают в полной мере. Только за период 2019 –2020 годов просубсидировано приобретение 81 единицы техники.

Поливальные машины сегодня есть во всех крупных хозяйствах. Другое дело, что на Сахалине, скорее, переизбыток влаги, чем ее недостаток (нынешний аномальный год — не в счет). Почвы страдают не от жары, а от избытка влаги, поэтому здесь так важна мелиорация.

Сейчас в хозяйствах началась выборочная уборка ранних овощных культур — картофеля, капусты. Массовая же уборка овощей начнется, как всегда, в сентябре. О будущем урожае пока что говорить преждевременно, однако есть уверенность, что на плановые объемы той же борщевой группы нынешняя жара не повлияет.

Тем более что жары уже нет — пошла на спад. Синоптики обещают дожди. И правильно, что обещают: дожди нам нужны. А уж овощам в особенности.

Владимир БОЛОТОВ.