Без воды никуды. С прохладительными напитками напряженки нет

Я с 1973 года живу на Сахалине, но не припомню такой долгой жары и засухи на острове, как в нынешнем июле. Бывали моменты, когда на магазинных прилавках задолго до окончания рабочего дня заканчивались квас и минералка. Может быть, наши производители и поставщики оказались не готовыми к работе в экстремальных условиях? Но ведь у нас и в августе, и в первой половине сентября еще возможны жаркие дни. Не повторится ли напряженка?

Сергей КОРЕНЕВ, г. Южно-Сахалинск.

Ассортимент «просел»

Как сообщили «Советскому Сахалину» в южно-сахалинском департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, значительных перебоев с поставками в розничную сеть прохладительных напитков, минеральной воды в июле не зафиксировано. Но при этом в отдельных торговых точках ассортимент прохладительных напитков все же снижался. Это произошло из-за резко возросшего покупательского спроса в связи с аномально жаркими днями.

Широкая география

В Южно-Сахалинске розничная торговля представлена 629 продовольственными и смешанными магазинами, в которых ассортимент прохладительных напитков довольно разнообразен.

Основные местные производители – ОАО «Колос», АО «Северная звезда», ООО «Аква Спринг», ООО «Сапико». Объемы выпускаемой продукции этим летом выросли в несколько раз, производственные цеха работали на полную мощность. Кроме того, торговля поставляет напитки в широком ассортименте из Московской, Ленинградской, Новосибирской областей.

О квасе

По действующему законодательству нестационарные передвижные объекты по продаже прохладительных напитков, в частности кваса, из изотермических емкостей в областном центре размещают по схеме, утвержденной постановлением городской администрации.

Для этого выделено 38 мест в разных участках города. Ежегодно департамент проводит открытые конкурсы на право заключения договора на торговлю на отведенных участках.

С начала года состоялось три таких конкурса. Всего же администрация города заключила 19 договоров для размещения нестационарных передвижных объектов по продаже прохладительных напитков в торговых палатках в летний сезон.

Помимо того дополнительно на территории областного центра размещено 19 вендинговых аппаратов для продажи в розлив питьевой артезианской воды.

О ценах

Сотрудники департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка проводят еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары. Как сообщили в ведомстве, в июле роста цен на прохладительные напитки не зафиксировано, жалоб и обращений от населения на сей счет не поступало.