Без выходных несут службу воины Восточного военного округа

В новогодние праздники несколько сотен военнослужащих соединений и воинских частей гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах выполняют задачи боевого дежурства, находятся в суточных нарядах и караулах.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, суточные наряды и караулы охраняют зоны безопасности, дежурят на узлах связи и пунктах управления.

Личный состав суточных нарядов задействован в охране парков боевых машин, складов и арсеналов, несет службу в подразделениях и контрольно-пропускных пунктах.

В праздничные дни командиры соединений и воинских частей лично поздравили военнослужащих, которые несут службу в суточных нарядах,караулах и боевых постах.