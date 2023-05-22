Без ям и колдобин. Более 600 дворов отремонтируют в Южно-Сахалинске к сентябрю

Во время традиционного субботнего объезда мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с руководителями профильных структурных подразделений администрации города, управляющих компаний проверил ход выполнения текущего ремонта дворов.

Одной из точек инспекционной поездки стал двор по проспекту Мира, 235 и 237. Здесь работы ведутся согласно графику. Однако от жителей в социальные сети и СМИ поступила жалоба на шум во время проведения благоустройства в вечерние часы.

– Сделал замечание и заказчику, и подрядчику — в позднее время работа шумной техники недопустима. Комфорт людей в приоритете. Дополнительно ответственные исполнители проведут профилактическую беседу с работниками, чтобы такие случаи не повторялись, – подчеркнул Сергей Надсадин.

Управляющие компании города активно взаимодействуют с подрядными организациями, выполняющими работы по текущему ремонту дворовых проездов и пешеходных зон. Средства на ямочный ремонт дворовых территорий для УК выделяются в форме субсидии. Эта программа инициирована губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина.

– На сегодня уже законтрактовано 580 дворов. Продолжаем работать в этом направлении — в ближайшее время определимся с оставшимися 25 дворовыми территориями, где намечен ремонт. Вместе с тем, в 59 дворах текущий ремонт будет завершен к 22 мая, – рассказал Сергей Надсадин.

В этом году текущий ремонт планируется выполнить на территории 605 дворов. Капитальный ремонт дворов будет намечен на 26 объектах.