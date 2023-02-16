Без записи и долгого ожидания. На Итурупе к участникам специальной военной операции приедет стоматологическая помощь

Военные смогут так же обследоваться у других специалистов. Это стало возможным благодаря недавно появившейся в курильской центральной районной больнице передвижной стоматологической установки. Первая остановка – городок Горячие Ключи, где в местном госпитале проходят лечение бойцы, получившие ранения и вернувшиеся со спецоперации.

– Мы хотим помочь нашим коллегам из военного госпиталя в обследовании солдат и офицеров. В бригаде кроме стоматолога невролог, офтальмолог, психиатр-нарколог, специалист УЗИ-диагностики. Также бойцы пройдут КТ-исследование в условиях районной больницы. Для них будет выделено отдельное время, чтобы не мешать основному потоку пациентов, – рассказала главный врач Курильской ЦРБ Елена Мацишина.

В медучреждении составлен график выездов стоматологического комплекса в населенные пункты района. К примеру, 28 февраля специализированная машина прибудет в поселок Горный. Информацию о дальнейшей выездной работе комплекса разметят на официальном сайте районной больницы.

Специализированный транспорт приобретен в рамках поручения главы региона Валерия Лимаренко. Основа такой передвижной стоматологии – автомобили КамАЗ. Комплектация кабинетов на колесах не отличается от стационарного. Помимо установки для лечения зубов имеются приборы для стерилизации оборудования и визиограф для рентген-диагностики. Врач может воспользоваться ноутбуком и подключиться к всемирной паутине чтобы войти в базу данных или передать информацию в лечебное учреждение.

Несколько лет назад подобные комплексы на колесах имелись только в Александровск-Сахалинской и Корсаковской ЦРБ, теперь же ими оснащено большинство районных больниц.

Эдуард САМОЙЛОВ.