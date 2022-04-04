Без жертв не обошлось. Зеленый наряд Южно-Сахалинска пострадал за зиму не только от стихий, но и от человеческой безалаберности

В областном центре на разных улицах можно видеть деревья с травмированными стволами, незалеченными повреждениями. Журналист «Советского Сахалина» прошелся с фотоаппаратом по улицам в центре города…

Справедливости ради, нужно отметить – повреждений деревьев и кустарников в Южно-Сахалинске стало гораздо меньше, чем в прежние годы. Особенно всегда страдали ясени, растущие вдоль улицы Ленина по обеим ее сторонам. О былых мучениях свидетельствуют сегодня многочисленные цементные латки на их стволах.

Они неказисты на вид, но зато предохраняют растения от проникновения инфекции и грибков. Очевидно, такую практику нужно продолжать и в нынешнем сезоне.

На улице Хабаровской, на территории новостройки, зимой пострадала взрослая береза, растущая у самого ограждения. Стихией поломало крупную ветку, и на большой площади ствола образовалась глубокая рана.

На южной стороне этой же улицы, в окрестностях здания РН-Са­ха­лин­мор­неф­тегаза – взрослые березы с поврежденными при уборке снега стволами, незалеченными ранениями у самой земли.

Со дня на день начнется сокодвижение, и все эти раны станут открытыми воротами для инфекции. Березы, утверждают специалисты, вообще плохо переносят травмирование, многие деревья погибают.

В редакцию звонят горожане, называют «горячие» адреса. На восточной стороне проспекта Мира, на отрезке между пересечениями с улицами Пуркаева и Есенина, при уборке снега техника снесла высаженные кусты форзиции. Потому что они не были ограждены. Эти декоративные кустарники должны были зацвести весной и радовать горожан гроздьями желтых цветков.

Другой адрес: на улице Комсомольской с восточной стороны, у лицея № 1, при уборке снега пострадали молоденькие саженцы деревьев.

На Компроспекте с северной стороны, восточнее здания областного суда, поломаны саженцы деревьев.

Правда, в этих двух случаях кто-то на скорую руку обмотал пострадавшие места, постарался зафиксировать стволики в надежде спасти растения. Опять-таки, у посадок не было надежного ограждения.

А ведь можно по-другому. На улице Сахалинской, напротив здания «Эксон Мобил» деревца обмотаны толстой джутовой веревкой. Время доказывает эффективность такой защиты, ни одно деревце не пострадало. В скверах на Сахалинской также достаточно эффективно защитили посадки «пирамидки» из досок. Выглядит такое ограждение не ахти, но оно работает.

Жалкое зрелище представляют из себя вишневые деревца, высаженные в сквере у областной библиотеки и областного художественного музея. Два из них явно приказали долго жить – у них обломаны верхушки и стволы-прутики уже засохли. Сомнительную эстетику привносят в весенний облик города тополя-обрубки, которым ранее обкорнали все крупные ветки. Один из них попался на глаза у пересечения улиц Дзержинского и Сахалинской.

Уже не первый год горожане поднимают вопрос о вреде для зеленых насаждений новогодних гирлянд. Ими опутаны стволы деревьев на центральных улицах областной столицы, в частности, на Ленина. Отчего бы не снять их по весне до следующего новогодья, провести профилактический осмотр, чистку от пыли и грязи?

Владимир СЛАВИН.