Безнаказанность и бесконтрольность провоцируют недорослей на агрессию

В конце июня в соцсетях выложили видео с подростковой «разборкой»: группа девочек на дворовой спортплощадке обступила сверстницу…

– Мою дочь избили, но, как я понимаю, пока огласке не предашь, ситуация не изменится. Девочек 4, за кадром ещё 3. Никто из девочек не извинился и не собирается, как я понимаю. Заявление написано, но наказание понесёт ли кто-нибудь? Мою дочь продолжают буллить в соцсетях, – такое сообщение распространила, судя по всему, мама пострадавшей девочки.

Покуражиться – хайпануть?

Случай не остался не замеченным уполномоченной по защите прав ребёнка в регионе Любовью Устиновской. Она выразила крайнюю обеспокоенность происшедшим и подчеркнула, что жестокость и психологическое насилие недопустимы в современном обществе. Требуется тщательно расследовать все обстоятельства произошедшего, усилить меры профилактики и комплексной поддержки пострадавшего ребёнка.

– Бездействие или снисходительное отношение к подобным случаям способствует распространению насилия и агрессии в подростковой среде, – убеждена детский омбудсмен.

Произошедший в июне случай, к сожалению, не единичный. В середине апреля, например, таким же образом, через видео, выложенное в соцсетях, стало известно об избиении школьника. Мальчик ранее сообщал, что уже несколько месяцев подвергается буллингу (травле) со стороны одноклассников. И поэтому не хочет посещать школу.

В конце апреля прошлого года в Холмске произошел ещё один безобразный инцидент с участием младшеклассников. Они вдоволь поиздевались над двумя девочками на детской площадке по улице Первомайской: заставляли их лаять, пытались отнять телефон, поливали из бутылки голову водой, а в какой-то момент повалили одну из девочек на землю… Неужели никто из взрослых не видел происходящего?

Все это было снято на видео и затем выложено в соцсетях, да ещё и с «приправой» – нацистской символикой. Нормально? Интересно, сами додумались или кто подсказал?!

Во всех случаях региональные следственное управление и прокуратура сообщили о доследственных проверках. По холмскому случаю быстро отреагировал местный городской департамент образования. Чиновники сообщили, что со всеми участниками конфликта проведена профилактическая беседа, обидчики осознали свою вину и публично извинились перед девочками.

Нехорошее слово

Но вот что удивляет. Буллинг как явление у нас, как и во многих других регионах страны, есть, но его вроде как и нет!

Региональное следственное управление на запрос «Советского Сахалина» ответило, что: «Согласно статистическим данным, сообщения о травле (буллинге) в подростковой среде территориальными подразделениями следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области с 2018 по 2024 гг. не регистрировались, процессуальные проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ не проводились, уголовные дела не возбуждались и не расследовались, в суды не направлялись».

Оказывается, в законодательстве РФ отсутствует термин «буллинг». В Уголовном кодексе РФ также отсутствует статья под названием «Буллинг».

Если под этим термином понимать систематическое нанесение телесных повреждений, то в холмском случае и при избиении школьника одноклассниками буллинг не подтвердился.

По июньскому случаю городской следственный отдел проводит процессуальную проверку по признакам такого преступления, как халатность должностных лиц органов профилактики.

В следственном управлении подчёркивают, что работа должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, в целом, отвечает предъявляемым требованиям, но требует доработок в части усиления мер профилактики.

Телефон спасения: 123

Можно ли вывести картину в целом – где, когда и с чьим участием фиксируются подобные случаи?

В ведомстве полагают, что поскольку подобные сообщения не имеют системного характера, выявить географию, возрастную категорию участников конфликта, их подверженность агрессии, половую принадлежность не представляется возможным.

В числе основных обстоятельств, способствующих совершению подобных действий: незанятость и бесконтрольность детей, отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей и опекунов, ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию и развитию ребёнка, неэффективная работа органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При этом в большинстве случаев преступления совершаются в отношении несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, состоящих на профилактическом учёте и включённых в базу данных семей, находящихся в социально опасном положении.

Генпрокуратура предложила помещать детей, занимающихся травлей, в центры временного содержания несовершеннолетних нарушителей, сообщила представитель ведомства Ольга Каткова.

По её словам, предложение внесено на рассмотрение правительственной комиссии.

Большинство детей, которые вовлечены в такие противоправные действия, не достигли возраста привлечения ни к административной, ни к уголовной ответственности.

Такие центры сейчас функционируют в системе МВД. Они занимаются приёмом и временным содержанием несовершеннолетних нарушителей.

Куда может обратиться сам подросток или его родители, если происходит подобное?

В региональном следственном управлении СК России действует горячая линия: «Ребёнок в опасности»: 123 (прямой), 8 914 755 04 97 – телефон предназначен для обращений по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

Помимо этого, в структуре регионального министерства образования действует Центр психолого-педагогической помощи семье и детям. Одна из его миссий – оказание психологической и социально-педагогической помощи семьям в вопросах воспитания и развития детей; детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в случаях насилия, жестокого обращения с ними, при проявлении деструктивного и (или) девиантного поведения.

– К нам обратиться можно по телефону 55-60-80 в Южно-Сахалинске или записаться на консультацию через сайт https://sakhalinadeti.ru/. Причём возможна запись к любому нашему специалисту, не только к психологу. Мы всегда окажем консультативную помощь, – говорит замдиректора центра, социальный педагог Яна Курбанова.

В Южно-Сахалинске в рабочие дни можно обратиться в отдел мэрии по делам несовершеннолетних и защите их прав по телефонам: 300-731, 300-732, 300-729, 300-728.

Звонки принимаются и в отделе опеки и попечительства городского департамента образования в будни с 9.00 до 13.00 по телефону: 312-691 (доб. 2, 3, 7, 12, 13).

Телефон дежурной части регионального управления МВД: 8 (4242) 789-406.

Есть ещё всероссийский единый телефон доверия для детей, подростков и родителей 8-800-2000-122.

Ярослав САФОНОВ.

P. S.

Всякое действие вызывает противодействие. Школьное насилие на западе уже давно породило ответную реакцию: те, над кем в недавнем прошлом издевались однокашники, решаются на месть. Уже доходило до стрельбы. Явление получило название «колумбайн» по названию школы в штате Колорадо (США), где в 1999 году два подростка убили 12 учащихся и учителя, а также ранили 23 человека, после чего покончили с собой.