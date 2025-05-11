Безымянным горам на Сахалине присвоены имена в честь Героев Советского Союза

Безымянным горам, расположенным на территории Сахалинской области, присвоены имена в честь Героев Советского Союза Николая Грищенко и Константина Кайдалова. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

“В соответствии с федеральным законом “О наименованиях географических объектов” и на основании предложений Сахалинской областной Думы, а также для увековечения памяти участников Великой Отечественной войны Героев Советского Союза Н. Д. Грищенко и К. П. Кайдалова присвоить следующие наименования безымянным горам, расположенным на территории Сахалинской области”, – говорится в документе.

Так, название “Грищенко” присвоено безымянной горе Онорского хребта, а “Кайдалова” – безымянной горе Центрального хребта.

Грищенко родился в селе Андрее-Ивановское Кировского района (ныне село Белое Тымовского района). В 1942 г. был призван в армию. Командир минометного расчета 360-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 13-й армии старший сержант Грищенко проявил мужество и героизм в боях Великой Отечественной войны на Брянском и Центральном фронтах. Награжден медалью “За отвагу”, орденом Красной Звезды. Погиб 25 сентября 1943 г. в бою у деревни Заречье Брагинского района Гомельской области. 16 октября 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен в деревне Заречье. Грищенко – единственный коренной сахалинец, удостоенный этого звания в годы Великой Отечественной войны.

Кайдалов служил в советской армии с мая 1942 года, с ноября 1942 года принимал участие в боях Великой Отечественной войны. Старший сержант Кайдалов 26 сентября 1943 года в боях за плацдарм на правом берегу Днепра в районе села Магдалиновка Запорожской области уничтожил три штурмовых орудия гитлеровцев. После выхода из строя орудия его расчет продолжал бой стрелковым оружием, уничтожив большую группу автоматчиков противника. 22 февраля 1944 года Кайдалову присвоено звание Героя Советского Союза. С 1956 года жил на Сахалине в селе Первомайское Смирныховского района, работал в леспромхозе плотником. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны первой степени, медалями.

/ТАСС/.