Библиотекари приобрели для бойцов СВО тепловизионный прицел

В скором времени наши земляки на Донбассе получат необходимый в боях тепловизионный прицел. Деньги на него собрали работники александровск-сахалинской централизованной библиотечной системы.

Фото: ВКонтакте

 – Помимо покупки тепловизора для Мирона (так зовут обратившегося за помощью бойца) мы смогли помочь полевому госпиталю в приобретении носилок для эвакуации раненных  с передовой, – рассказала директор  Александровск-Сахалинской библиотеки Татьяна Пчелинцева

 Практика волонтеров показывает, что тепловизоры наряду с коптерами и антидронами – первое, что заказывают наши парни, находящиеся на СВО. Это понятно: тепловизионное оборудование позволяют четче видеть цель в прицеле – на расстоянии до двух километров, и определить ее назначение за 150 – 1200 метров. Этому не могут помешать ни сильный дождь, ни снегопад, туман и сильная задымленность.

Помощь библиотекарей будет вручена лично в руки сахалинским бойцам  и медикам полевого госпиталя.

Владимир Павлов.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА