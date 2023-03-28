Библиотекари приобрели для бойцов СВО тепловизионный прицел

В скором времени наши земляки на Донбассе получат необходимый в боях тепловизионный прицел. Деньги на него собрали работники александровск-сахалинской централизованной библиотечной системы.

– Помимо покупки тепловизора для Мирона (так зовут обратившегося за помощью бойца) мы смогли помочь полевому госпиталю в приобретении носилок для эвакуации раненных с передовой, – рассказала директор Александровск-Сахалинской библиотеки Татьяна Пчелинцева

Практика волонтеров показывает, что тепловизоры наряду с коптерами и антидронами – первое, что заказывают наши парни, находящиеся на СВО. Это понятно: тепловизионное оборудование позволяют четче видеть цель в прицеле – на расстоянии до двух километров, и определить ее назначение за 150 – 1200 метров. Этому не могут помешать ни сильный дождь, ни снегопад, туман и сильная задымленность.

Помощь библиотекарей будет вручена лично в руки сахалинским бойцам и медикам полевого госпиталя.

Владимир Павлов.