Билеты на автобусные междугородние рейсы в Южно-Сахалинске продает «Коробас»

Этот терминал самообслуживания с забавным названием «КОРОБАС» находится на привокзальной площади областного центра. Терминал дополняет работу действующих касс, позволяет пассажиру, не дожидаясь очереди, самому купить или сдать билет на автобусную поездку. К оплате принимаются банковские карты, возможно воспользоваться и смартфоном, причем пассажир получает билет с кассовым чеком.

Оформляя билет, можно, ознакомившись со схемой расположения мест в автобусе, выбрать более удобное. Кроме того, «КОРОБАС» проинформирует и об актуальных расписаниях всех автобусных маршрутов области.

Владимир Пугачев.