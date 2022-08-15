Бирюзовые озера могут исчезнуть? Немного истории, географии и геологии о водоемах Новиковского угольного разреза

Бирюзовые озера Корсаковского района сегодня – одна из точек притяжения для туристов. Путеводители туристических организаций представляют их как «уникальные водоемы», «удивительное природное явление» и даже «топовое место»…

Новиковское буроугольное месторождение расположено в центральной части Тонино-Анивского полуострова, в 10 километрах восточнее села Новиково. Первые шахты (как с открытым, так и с подземным способом ручной добычи) здесь были заложены в начале ХХ века.

В начале 1960-х геологическая экспедиция треста «Сахалинуглеразведка» в этих местах вела поиск германиевых углей и аргиллитов. Она и выявила в новиковском угле самый большой в мире процент содержания германия. Открытое в 1963 году месторождение признали уникальным. Его промышленное освоение началось с 1965-го, когда было получено проектное задание на строительство первой очереди угольного карьера комбината «Сахалинуголь». Он специализировался на разработке буроугольного месторождения открытым способом.

В 1971 году карьер переименовали в разрез «Новиковский». В советское время здесь добывали основную массу стратегических углей страны, содержащих почти половину элементов таблицы Менделеева и главным образом – редкоземельный металл германий. Его извлекали при переработке углей на Украине. Германий применяли при производстве полупроводников, использовали в космической и военной промышленности.

Кстати, на Сахалине известны два месторождения угля, содержащего германий. Второе находилось в поселке Первомайский Горнозаводского района, но шахту там закрыли еще в 1950 году.

Несмотря на звездную роль германия в ранней истории транзисторов, в электронной промышленности его заменили более дешевым кремнием. А «Новиковский» угольный разрез закрыли. Это было в 2007 году. Его карьеры постепенно заполнили грунтовые воды и атмосферные осадки. Смешавшись с содержащимися в недрах сульфосолями германатами, вода образовала озера бирюзового цвета. Купаться в них не рекомендуется.

Лет десять назад администрация области прилагала усилия по реанимации Новиковского угольного месторождения. Однако после недолгой его эксплуатации в 2014 году все остаточные запасы переведены в нераспределенный фонд. Учтенные госбалансом залежи германия (547,6 т) исключены из площади планируемого к лицензированию участка, так как эти запасы находятся ниже горизонта (-) 100 м.

Словом, добывать уголь в разрезе стало не выгодно. Многочисленные путешественники здесь найдут ответ на постоянно интересующий их вопрос – какой глубины достигают «бирюзовые озера»?

На этом месте можно было бы поставить точку. Но… Удивительно другое – германий готов вернуться в электронную промышленность. Лидеры производства чипов раздумывают над заменой компонентов в самом сердце транзистора – токопроводящем канале. Витает идея использовать вместо кремния более электропроводный материал, чтобы улучшить показатели контуров по скорости и энергоэффективности. Это важно для появления улучшенных компьютеров, смартфонов и множества гаджетов.

Как знать, быть может, в перспективе «бирюзовые озера» вновь превратятся в карьеры? А 4 млн кубических метров воды, содержащей тиогерманиевые соли, окрашивающие озера в волшебный бирюзовый цвет, заинтересуют людей предприимчивых. Поэтому, пока не поздно, спешите посмотреть на это чудо природы.

Владимир Чуйко, член Русского географического общества.