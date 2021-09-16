Бирюзовый край Виктора Воронова

Новый гость нашей рубрики – из когорты романтиков, туристов, энтузиастов, в конце 1970-х – начале 1980-х объединившихся в сахалинский КСП (так сокращенно назывался клуб самодеятельной песни).

Сейчас Виктор живет в Самаре, в его творческом багаже несколько дисков, множество стихотворений и книга-эссе «На этом острове когда-то жили люди». Он активный участник легендарных и крупнейших в мире Грушинских фестивалей авторской песни.

В новой географической точке Виктор Воронов много лет посвятил педагогике и работе с трудными подростками, помогая им стать настоящими людьми. Но Сахалин для него по-прежнему место притяжения, место силы, малая родина, которая всегда в сердце. Временами он навещает ее и, как сообщил в телефонном разговоре, вновь мечтает приехать с новой программой.

Детство и юность Виктора прошли в Невельске. Его классным руководителем в школе был поэт Борис Репин, что тоже в какой-то мере предопределило мироощущение подростка. Здесь же, в Невельске, он работал на базе тралового флота, вместе с друзьями исходил Сахалин, стал автором и исполнителем многих песен. Одна из любимых – «Сахалинская агитационная» – коллективный труд вернувшихся из похода троих друзей: Алексея Носкова, Сергея Кащеева и Виктора Воронова.

Это музыкальное признание в любви Острову (в своих эссе бард пишет это слово с большой буквы, как и слово «Город», когда речь идет о Невельске), а вот текстовое:

«Нигде в России нет такого буйства природы, как на Сахалине. Собирали мы грибы и на Кавказе, и на Алтае, и в Ульяновске, и в костромских лесах, и на Валааме – но таких первобытных по силе разнообразия и мощи грибных колоний, как на Сахалине, нет, пожалуй, нигде.

Есть ягодники в Сибири и мещерских лесах, но по сравнению с сахалинскими они кажутся какой-то детской игровой площадкой. Потоки гроздьев лимонника, актинидия, черника, голубика, брусника, клюква, морошка и – клоповка, клоповка, клоповка!!! Нигде в России нет такой роскоши, уже не говоря об элеутерококке и прочих золотых корнях.

Про травы сахалинские и говорить не приходится – феномен гигантизма растений на Острове так и не разгадан учеными… Так что если все эти блага и сокровища подземных кладовых да на душу населения сосчитать, то Сахалин просто обязан процветать. И предпосылок у него для этого гораздо больше, чем у остальной России».

В конце 1970-х – начале 1980-х в том же авторском составе (Воронов, Кащеев и Носков) друзья написали несколько песен. Вот лишь некоторые из них: шуточная «Антисахалинская», «Отчет о сплаве от Палево», «Осенняя сахалинская». Их можно послушать в YouTube. А новые композиции в живом исполнении под перебор гитарных струн, конечно же, прозвучат в очередной приезд барда на островную землю.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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