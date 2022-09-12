Битва за звание лучшего танцора. Пятый фестиваль по брейк-дансу «Один из всех» зажег танцпол

«Один из всех» – это одно из самых популярных танцевальных мероприятий, которое проводится каждый год в Южно-Сахалинске.

На остров прилетели популярные танцоры, ставшие судьями для участников: Артем Сидоров – профессиональный хореограф, представитель команды Мигеля в «Танцах на ТНТ». MeL inside из Екатеринбурга. Он судил в номинации «Breaking». Третий член жюри – из Москвы, один из сильнейших B-boy России, победитель различных фестивалей – Дебошир. И еще судья из Казахстана – первый и единственный B-boy, который выиграл чемпионат по брейк-дансу «Red bull bc one» в Австрии, – Амир.

В минувшую пятницу 40 человек состязались за право войти в восьмерку лучших и пройти в финал. А в субботу ребята поборолись за звание лучших из лучших. В этот день шатер за мостом влюбленных в парке собрал огромное количество людей. Все пришли посмотреть на пятый фестиваль брейк-данса. Битва была сложной, потому что каждый из финалистов показывал свои лучшие трюки. Несколько раз судьи даже не могли определиться с решением, и участникам приходилось танцевать еще раз. Зато зрители были довольны.

– Моей дочери шесть лет, девять месяцев она занимается брейк-дансом, – рассказала Людмила Белезницкая, мама Амины Ким. – Ранее она участвовала в подобном конкурсе и заняла второе место. Амина сама выбрала это танцевальное направление. Занимается три раза в неделю, а перед соревнованиями уделяла танцам ежедневно два часа.

Один из победителей – Слава Карсаков, в номинации «Все стили кидс».

– Он уже два года занимается танцами. Сейчас ему девять лет, – рассказала его мама Анна Карсакова. – Сам захотел пойти на танцы. Участвовал в других конкурсах в Доме культуры «Родина», занимал первые места. Он учится со второй смены, а на танцы ходит с утра. И может в любую погоду пойти, хоть в метель и дождь, настолько ему нравится.

Победили в своих номинациях (многие, в духе брейк-данса, под сценическими псевдонимами): Глеб Киян (9 лет), Карман (13 лет), Минги (13 лет), Слава Карсаков (9 лет), Тришкет (15 лет), Эрбол (17 лет).

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.