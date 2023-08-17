«Бизнес нужно холить и лелеять». Об этом заявил на прошедшем инвестиционном совете губернатор Валерий Лимаренко

Сегодня островной регион располагается на четвертом месте в рейтинге регионов России, где наиболее комфортно вести бизнес, отметила принявшая участие в заседании инвестсовета руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга Курилова.

Три года назад Сахалин был в аутсайдерах по административному давлению на бизнес. Теперь область демонстрирует первые результаты на Дальнем Востоке, близкие к лучшим показателям по поддержке бизнеса.

По итогам прошлого года почти в четыре раза сократился срок выдачи разрешений на строительство. Ускорились также сроки регистрации прав собственности, получения в аренду земельных участков, подключения к инженерным сетям.

Попадание в национальный топ означает для области рост инвестиций, появление новых рабочих мест и, как следствие, создание более комфортных условий для жизни на островах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Бизнес должен вкладывать деньги, рисковать, делать свою работу. А все остальное – разрешительные процедуры, создание инфраструктуры и комфортных условий для предпринимательства – власть берет на себя, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Среди регионов жесточайшая конкуренция за инвестиции, за новые предприятия, за новые рабочие места. Давно прошли те времена, когда чиновники небрежно отмахивались от бизнеса, теперь с ним необходимо точечно работать, холить и лелеять. Чтобы удержать достигнутые областью позиции, нужно совершить прорыв. Все занозы, которые мешают бизнесу работать, необходимо убрать. Мы хотим, чтобы у нашего бизнеса были лучшие возможности, чтобы на Сахалине и Курилах появлялись новые предприятия, развивалась промышленность и сфера услуг.

Зона развития для улучшения инвестиционного климата на островах, по мнению специалистов АСИ, находится в муниципалитетах. По ряду показателей существенно улучшили позиции Поронайский, Долинский, Холмский, Южно-Курильский и Северо-Курильский районы. Лидером на островах является Южно-Сахалинск.

С 2021 года объем инвестиций в областном центре вырос более чем в два раза и превысил 170 млрд рублей. В сфере малого и среднего предпринимательства занято почти 60 тысяч человек. Более 6,5 тысячи человек оформились самозанятыми. В прошлом году южно-сахалинские предприниматели получили 117 субсидий на общую сумму 58 млн рублей. Опыт Южно-Сахалинска по информированию бизнеса через социальные сети внесен в федеральную базу лучших практик «Смартека».